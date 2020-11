Artistas cubanos atrincherados fueron desalojados por policía, según activistas

Un grupo de jóvenes artistas cubanos atrincherados hace 10 días en una casa del centro histórico de La Habana fueron desalojados por la policía, denunciaron activistas en las redes sociales.

Los miembros del Movimiento San Isidro fueron desalojados por la fuerza "y desconocemos su paradero. Tememos por su integridad física", dijo un activista en la cuenta Twitter del Movimiento.

"Mientras el régimen de (el presidente Miguel) @DiazCanelB bloqueaba todas las redes sociales en Cuba, sus agentes violentos irrumpieron en @Mov_sanisidro y se llevaron a todas las personas que se encontraban en acto de protesta en contra de la represión", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para América Latina para Amnistía Internacional en su cuenta twitter.

"Exigimos su liberación y respeto a los Derechos Humanos", enfatizó.

Alrededor de 14 personas permanecían en el lugar, seis de ellos en huelga de hambre desde hace varios días, en demanda de libertad de un miembro del grupo, el cantante de rap Denis Solís, arrestado el 9 de noviembre y condenado a ocho meses de prisión por "desacato" a la autoridad.

Los líderes del movimiento son el artista Luis Manuel Otero (32 años), encarcelado 12 días en marzo por usar de forma denigrante, según las autoridades, la bandera cubana en una performance, y el rapero Maykel (Osorbo) Castillo (37), condenado en 2018 a un año de prisión por "atentar contra la autoridad", ambos en huelga de hambre.

El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez, colaborador de los diarios estadounidenses The Washington Post y The New York Times, se unió a la protesta el martes, tras llegar a Cuba.

Diversas organizaciones internacionales, así como importantes figuras del gobierno de Estados Unidos y otros países, manifestaron su preocupación por los huelguistas en los últimos días.

Los medios oficiales cubanos han deslegitimado la protesta acusándola de "farsa" y a los autores de "mercenarios" de Estados Unidos.

