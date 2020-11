Andorra.- Andorra calcula que entre el 20 y el 25 por ciento de la población ha pasado el Covid-19

27/11/2020 El ministro de Salud, Joan Mart�nez Benazet, durante la comparecencia de este viernes. POLITICA CATALU�A ESPA�A EUROPA BARCELONA S.F.G.A / JAVILADOT



La tasa de reproducción del virus en el Principado se sitúa en 1,1



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) , 27 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud calcula que entre el 20 y el 25 por ciento de la población andorrana ha pasado el Covid-19, según ha manifestado el titular de la cartera, Joan Martínez Benazet, durante una comparecencia pública para informar de la situación de la pandemia en el Principado este viernes.



Este dato, junto a la futura llegada de las vacunas, permitirá cambiar la gestión de la pandemia, ha explicado Martínez Benazet, que ha hecho un nuevo llamamiento "a la responsabilidad individual para la contención de los brotes" mientras no llega el momento.



"Las medidas que se adoptan y los esfuerzos de gran parte de la población no son suficientemente efectivos si hay personas que no siguen los protocolos", ha añadido Martínez Benazet.



Este viernes, la tasa de reproducción del virus (rt) en Andorra se sitúa en 1,1, después que en los últimos tres días haya repuntado el número de casos diarios, que se explica en parte por la detección de tres brotes que están controlados, según ha explicado el titular de Salud.



En este sentido, ha manifestado que se podría volver a bajar la tasa por debajo de 0,9, como ha estado durante la semana pasada, pero que "es trabajo de todos" hacerlo.



El ministro de Salud ha reiterado que la estrategia adoptada por Andorra de cribar mucho a la población es buena pero "perjudica cuando se mira la incidencia"; y en este sentido ha pedido mirar también la presión sobre el sistema sanitario, menor que en los países del entorno, y ha reivindicado que es uno de los países que más test practica de Europa.



CIFRAS



En la actualidad hay 824 casos activos, 29 hospitalizados --9 de ellos en la UCI, de los cuales tres requieren de ventilación mecánica--.



Desde el inicio de la pandemia se han diagnosticado 6.610 casos de Covid-19, ha habido 76 defunciones con coronavirus SARS-CoV-2 y 5.710 personas han superado la enfermedad.



DECISIÓN SOBRE EL ESQUÍ EN "SINTONÍA" CON EL ENTORNO



Martínez Benazet ha explicado que, en relación a la petición de distintos países europeos de mantener cerradas las estaciones de esquí, hay dos factores que se tendrán en cuenta a la hora de tomar una decisión.



El primero es la situación epidemiológica que haya en cada momento a nivel nacional; el segundo factor será la situación de los países vecinos y cualquier decisión al respecto se tomará "en sintonía" con ellos.



En este punto, el titular de Salud ha manifestado que permitir a las pistas andorranas abrir si los países del entorno las mantienen cerradas "no aportaría ningún beneficio", y ha considerado que Andorra quedaría aislada.