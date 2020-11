Afganistán.- La comunidad internacional pide a Kabul que resuelva la composición del comité negociador con los talibán

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea y Reino Unido han pedido al Gobierno afgano que resuelva inmediatamente la última crisis abierta en el seno del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional, el organismo creado por las autoridades del país para negociar la paz con los talibán, y que a día de hoy todavía tiene puestos por cubrir después de un rifirrafe protagonizado por sus responsables durante los últimos días.



El máximo responsable del Alto Consejo, Abdulá Abdulá, ha acusado al Gobierno afgano de intentar imponer algunas designaciones, como la del expresidente del país Hamid Karzai (quien ha declinado la oferta), a través de un decreto presidencial publicado el pasado domingo. Abdulá, gran rival del presidente del país, Ashraf Ghani, ha recordado que la designación de los miembros es potestad de la cúpula del comité, y no de la Presidencia afgana.



En este sentido, la delegación de la Unión Europea en Kabul ha pedido este jueves el "rápido establecimiento y puesta en funcionamiento del Alto Consejo", dado que la tardanza podría tener un impacto significativo en las futuras conversaciones entre el Gobierno y los talibán, en un momento en que la violencia sigue siendo un factor dominante en el país.



La UE recomienda además que, junto a los líderes políticos ya designados, el consejo incluya a representantes de grupos de mujeres, víctimas de la guerra, minorías religiosas, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil, según la nota, recogida por Tolo News. En un comunicado publicado de manera prácticamente simultánea, Reino Unido también ha pedido el "establecimiento urgente del consejo".



PRESIÓN DEL GOBIERNO



El alto responsable del partido fundamentalista islámico Jamiat e Islami, Mohamad Ismail Jan, ha responsabilizado al Gobierno afgano de los retrasos en la composición final del comité, que a día de hoy, tres meses después del primer anuncio de la lista de responsables, todavía no ha mantenido ninguna reunión oficial.



"El motivo por el que las negociaciones entre el Gobierno y los talibán no están arrojando resultados se debe a que hay gente que está respaldando, dirigiendo y planeando enérgicamente que esto no suceda", ha denunciado Jan, que ha apuntado a una "oposición externa" procedente de las autoridades de Kabul.



La ausencia de una composición definitiva, avisan los expertos, imposibilitará cualquier resultado positivo en las conversaciones con los talibán porque "cualquier equipo que negocie en Qatar no contará con autoridad alguna para tomar decisiones si el consejo no completa su formación", según el exasesor presidencial Shahzada Masud.

