5-0. El Motagua vapulea al Honduras Progreso y sigue líder de su grupo

Jugadores del Motagua celebran un gol anotado al Honduras Progreso hoy, durante un partido por el campeonato de la Liga Nacional de Honduras disputado en el Estadio Humberto Micheletti de El Progreso, departamento de Yoro en el Valle de Sula (Honduras). EFE/Jos� Valle

Tegucigalpa, 26 nov (EFE).- El Motagua vapuleó este jueves por 5-0 al Honduras Progreso, al cierre de la jornada 11 del torneo Apertura hondureño, en un partido que se disputó en una cancha en malas condiciones por las lluvias que siguen afectando al norte del país luego del paso de las tormentas tropicales Iota y Eta.

Dirigido por el argentino Diego Vázquez, desde hace siete años, el Motagua domino a su rival casi a placer, que en el primer tiempo no hizo ni un disparo a la portería de la visita, que lo hizo en once ocasiones.

Con las facilidades que le dio el Honduras Progreso, el Motagua se sintió como en casa y desde el inicio imprimió su juego, poniéndose en ventaja al minuto 11, con gol de Rubilio Castillo, el número cien que logra con el equipo capitalino.

La cosecha de goles para el 2-0 la aumentó el paraguayo Roberto Moreira, y Rubilio Castillo se volvió a hacer presente para poner la pizarra 3-0, resultado con el que los jugadores se fueron al descanso con su uniforme enlodado por el mal estado de la cancha.

En el segundo tiempo, el Honduras Progreso intentó recuperarse y creó un par de ocasiones, pero sus delanteros no afinaron bien su puntería y tiraron desviado.

Ataques de uno y otro equipo en muchas ocasiones fueron cortados por el agua encharcada de la grama del Estadio Humberto Micheletti, de la ciudad de El Progreso, en el norte del país centroamericano.

El Motagua jugó al estilo que le ha impuesto Diego Vázquez, no dejar de atacar por las bandas, centrar al área y buscar rematar por abajo o de cabeza, como volvió a ocurrir este jueves.

Al minuto 69, el argentino Gonzalo Klusener, que había entrado al 58, de cabeza anotó para el 4-0 y su séptimo gol en lo que va del torneo.

Para completar la "manita", llegó el quinto gol del Motagua en piernas del paraguayo Roberto Moreira, quien luego de dejar a dos defensas corrió por la derecha y con potente disparó anotó, en una jugada de buena factura. Fue el segundo gol del sudamericano en el partido.

Con el triunfo, el Motagua recuperó el primer lugar del grupo B, que momentáneamente lo había asumido el Olimpia, su más cercano escolta, que el miércoles se impuso por 1-0 al Vida, del grupo A.

El Vida, con la derrota, cayó al segundo lugar, luego de que el Marathón se impuso el miércoles por 2-0 al Universidad Pedagógica.

Por la pandemia de la covid-19 y la tormenta tropical Eta, la Liga pospuso varias jornadas del torneo, por lo que la trece se jugó antes de la seis, diez, once y doce. Quedan pendientes de disputarse la seis y la doce.