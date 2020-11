2-1. Un gol de Miguel Borja le da justicia al Junior ante Unión La Calera

El jugador Edwuin Cetr� de Junior celebra un gol hoy, en un partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Atl�tico Junior y Uni�n La Calera en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado

Barranquilla (Colombia), 26 nov (EFE).- Un gol en los minutos finales del goleador Miguel Borja le dio justicia este jueves al Junior, que venció por 2-1 al Unión La Calera en el estadio Metropolitano de Barranquilla en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los colombianos, que fueron superiores a su rival de principio a fin, abrieron el marcador con un tanto de Edwuin Cetré, mientras que el equipo del chileno Juan Pablo Vojvoda igualó con anotación de Thomas Rodríguez, que estuvo en suspense por varios minutos mientras el árbitro revisó el VAR.

El 'Tiburón' se hizo del dominio del partido desde los primeros instantes y comenzó a atacar como pudo a los cementeros, que se ampararon en lo que pudieran hacer los defensores Matías Navarrete, Christian Vilches y Erick Wiemberg

El equipo barranquillero, dirigido por Amaranto Perea, atacó por el costado derecho, donde se juntaron el lateral Fabián Viáfara y Cetré, y así fue como al minuto cuatro tuvo la primera clara cuando el balón le quedó en el área a Borja, quien sacó un derechazo que sacó el portero Alexis Arias.

Los colombianos, liderados en la cancha por un brillante Teo Gutiérrez, continuaron atacando y tuvieron varias oportunidades más para anotar con Borja, Cetré y el extremo Freddy Hinestroza, que vieron diluirse sus mejores oportunidades en la falta de puntería y en las atajadas del guardameta chileno.

Sin embargo, los colombianos lograron abrir el marcador al minuto 44 cuando en una buena jugada colectiva, el lateral Gabriel Fuentes le sirvió el balón a Cetré, quien se acomodó y desde el borde del área sacó un derechazo que Arias rozó pero no pudo desviar completamente para evitar la celebración local.

En la etapa complementaria, los anfitriones mantuvieron el ímpetu y siguieron atacando a un equipo en el que poco pesaron sus jugadores más explosivos, como Gonzalo Castellani, Andrés Vilches y Yonathan Andía, que trató de romper la defensa rival con escaramuzas por el costado derecho.

Así fue como el Junior estuvo a punto de mandar el balón al fondo de la red con un derechazo de Cetré que se estrelló en el palo, tras lo cual el Unión La Calera igualó el marcador en un contragolpe en el que Fernando Cordero le mandó un balón largo a Rodríguez, que se deshizo del central, eludió a Sebastián Viera y celebró.

No obstante, los chilenos estuvieron en vilo por cerca de cinco minutos mientras el árbitro revisaba en el VAR un supuesto fuera de lugar que no existió.

Tras esa jugada, la intensidad de los ataques del Junior bajó y Perea recompuso con el juvenil Fabián Ángel y con el venezolano Luis 'Cariaco' González, que reemplazaron a James Sánchez e Hinestroza, respectivamente.

Así fue como al 84 el lateral Fuentes mandó un centro y Borja se anticipó a uno de los centrales para mandar con un cabezazo certero el balón al fondo del arco, que selló el 2-1 definitivo.

Junior saldrá a defender su ventaja el próximo miércoles en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, de la ciudad chilena de La Calera, donde los anfitriones buscarán seguir sorprendiendo y avanzar por primera vez a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

- Ficha técnica:

2. Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Dany Rosero, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, James Sánchez (m.70, Fabián Ángel), Edwuin Cetré, Fredy Hinestroza (m.80, Luis 'Cariaco' González); Miguel Borja y Teófilo Gutiérrez.

Entrenador: Amaranto Perea.

1. Unión La Calera: Alexis Arias; Matías Navarrete, Christian Vilches, Erick Wiemberg; Yonathan Andía, Juan Leiva, Felipe Seymour, Esteban Valencia (m.30, Fernando Cordero), Gonzalo Castellani (m.85, Matías Laba); Andrés Vilches (m.85, Jeisson Vargas) y Thomas Rodríguez (m.80, Nicolás Stefanelli).

Entrenador: Juan Pablo Vojvoda

Goles: 1-0, m.44: Edwuin Cetré. 1-1, m.59: Thomas Rodríguez. 2-1, 84: Miguel Borja.

Árbitro: El argentino Facundo Tello. Amonestó a Borja, Fuentes, Rodríguez, Cetré y Seymour.

Incidencias: partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana disputado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.