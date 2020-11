1-1: El Levante sigue abonado al empate a uno

El delantero brasile�o del Valladolid Marcos de Sousa (i) pelea un bal�n a�reo con el defensa portugu�s del Levante Rub�n Vezo (2i). EFE/R.Garc�a

Valladolid, 27 nov (EFE).- El Levante sigue abonado al empate a uno -el quinto consecutivo-, gracias a un penalti cometido por Joaquín sobre Dani Gómez, que permitió a los de Paco López superar el 1-0, mostrando su mejor versión, ante un Real Valladolid que no supo rematar su ventaja.

Los locales salieron presionando, para tratar de controlar el ritmo de juego desde el inicio y, si bien el primer lanzamiento a puerta lo realizó Morales, que tuvo que desviar Masip, fue Marcos André el que se erigió como protagonista, tras disfrutar de dos ocasiones, gracias a su velocidad, que resultarían infructuosas.

El cuadro granota se volvía peligros en las transiciones, muy rápidas, que obligaron a la defensa blanquivioleta a realizar un esfuerzo físico y de concentración, puesto que el rival comenzaba a crear peligro, sobre todo, cuando Morales se hacía con el balón. Sin duda, el jugador más enchufado del Levante.

De hecho, un fallo garrafal de la defensa local, fue aprovechada por Morales para volver a amenazar el área del Real Valladolid, pero su remate no halló portería. Demasiada precipitación e imprecisiones en los jugadores blanquivioletas, que aprovechó el Levante para dominar en esta fase del choque.

Pero los locales tampoco bajaban los brazos y Guardiola tuvo la ocasión más clara de la primera mitad para inaugurar el marcador, tras un gran centro de Hervías que remató de cabeza y que supo desviar Cárdenas, impidiendo que el marcador cambiara. Por tanto, se llegó al descanso con el 0-0 inicial.

El Levante salió con intención en la segunda mitad, presionando más, buscando ese error local para poder sacar petróleo. Pero los de Sergio González se mostró serio en defensa y no cedía terreno. Y ese trabajo colectivo se tradujo en una gran jugada de Óscar Plano, que recuperó el balón y lo gestionó con maestría, para ofrecer un centro medido a Marcos André, que no perdonó.

1-0 y más presión para el conjunto visitante, que recibió ese tanto local como un jarro de agua fría. Y se notó en el terrreno de juego, porque el Levante tardó en reaccionar, hasta que Paco López movió ficha y, con la entrada de Dani Gómez, entró aire fresco en el cuadro valenciano.

De hecho, fue el recién incorporado el que provocó el penalti de Joaquín, muy claro, que se encargó de transformar Campaña para volver a equilibrar el partido. Justo antes, Alcaraz pudo haber aumentado la renta para los locales, pero su disparo, cómodo, salió desviado a la izquierda de la meta defendida por Cárdenas.

Y, aunque Jota tuvo en sus botas la última ocasión del encuentro, su disparo no logró elevarse y el meta levantino pudo detener el balón. Otro empate a un gol para el Levante, insuficiente, pero con la sensación positiva de haber logrado reaccionar a la ventaja local.

Ficha técnica:

1 - Real Valladolid: Masip; Hervías (Janko, m.70), Joaquín, Bruno, Nacho; Orellana, Alcaraz, Fede San Emeterio (Janko, m.87), Óscar Plano (Jota, m.84); Marcos André, Guardiola.

1 - Levante UD: Cárdenas; Son (Rober Pier, m.70), Vezo, Postigo, Clerc; Rochina, Malsa (Coke, m.80), Campaña, Melero (De Frutos, m.66); Roger (Sergio León, m.80) y Morales (Dani Gómez, m.70).

Goles: 1-0, m.56: Marcos André. 1-1, m.82: Campaña, de penalti.

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez (Comité madrileño). Mostró cartulina amarilla a Postigo (m.32), Melero (m.39), Dani Gómez (m.74), del Levante.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio José Zorrilla. Antes del encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador argentino Diego Armando Maradona.

Inés Morencia