Wainwright desconoce su situación futura con los Cardenales

En la imagen, el beisbolista, Adam Wainwright, hoy agente libre. EFE/EPA/ALEX GALLARDO/Archivo

San Luis (EE.UU.), 25 nov (EFE).- El agente libre Adam Wainwright, dijo que por el momento desconoce cuál es su posición con los Cardenales de San Luis.

Esta semana declaró que "conozco la naturaleza del negocio del béisbol con los salarios, y no estoy seguro de cómo serán los ingresos el próximo año, o la situación de los aficionados".

También dijo que "San Luis depende mucho de la situación de sus aficionados para generar ingresos para compensar los costos de los jugadores. Dijeron eso, y realmente les creo. No tienen los billones de dólares en acuerdos televisivos que tienen otros equipos"

Entre 2013 y 2019, los Cardenales ocuparon el segundo lugar en asistencia de la Liga Nacional, solo detrás de los Dodgers de Los Ángeles, a pesar de jugar en el mercado número 23 más grande del país.

San Luis, a igual que otros equipos, está tratando de poner a un equipo ganador en el campo, aunque es consciente de la incertidumbre de los ingresos, lo que significa que el futuro de Wainwright y su compañero, el puertorriqueño Yadier Molina, está en el aire.

Wainwright dijo que "será interesante ver lo que hacen (los Cardenales). Yadier también es agente libre. Simplemente no sabemos qué ofrecerán, o si ofrecerán".

Es la situación en la que se encuentran muchos agentes libres, y seguramente tendrán alguna compañía el 2 de diciembre, la fecha límite para que a los jugadores elegibles para arbitraje se les ofrezcan contratos para 2021.