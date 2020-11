Un Valencia Basket 'europeo’ a por su tercera victoria seguida

El t�cnico del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau. EFE/Miguel �ngel Polo

Valencia, 26 nov (EFE).- El Valencia Basket visitará este viernes en la undécima jornada de la fase regular la pista de un Fenerbahce en pleno proceso se reconstrucción y ante el que buscará, con su versión habitual en Europa, su tercera victoria consecutiva en la Euroliga y asentarse así entre los cuatro primeros clasificados.

El equipo de Jaume Ponsarnau afronta esta cita tras lograr dos trabajadas victorias en la Fonteta ante el Panathinaikos y el Maccabi Tel Aviv, dos equipos que comparten con su próximo rival la condición de históricos pero también un mal momento actual.

Si el Valencia es cuarto con seis victorias en nueve encuentros, el conjunto otomano es décimo tercero con cuatro triunfos en diez partidos.

Eso sí, el conjunto valenciano también llega a esta cita tras haber sumado otra decepción en la Liga ACB, esta vez ante el Iberostar Tenerife, y haber constatado las dificultades que tiene para afrontar la competición doméstica esta campaña.

Además, el Valencia ha añadido en las últimas horas al ala-pívot Louis Labeyrie, uno de sus jugadores más sólidos esta campaña, a la lista de bajas en la que ya estaban Joan Sastre y Vanja Marinkovic. El canterano Millán Jiménez ha completado la convocatoria.

También tendrá dificultades el equipo turco, como la de la lesión del ex del Valencia Nando de Colo o que su entrenador Igor Kokoskov lo es también de la selección serbia y al estar en marcha la ‘ventana FIBA’ no ha estado con su equipo estos días y en teoría irá directo al partido.

El técnico esloveno es el sustituto en el banquillo del mítico Zeljko Obradovic y tiene la complicada tarea de reconstruir un proyecto ganador con mucho menos dinero.

Entre las salidas de este verano están dos de los fichajes del Valencia, que se medirán a su ex equipo por primera vez, el sólido Nikola Kalinic y el irregular Derrick Williams, cuyo papel se antoja clave sin Labeyrie.