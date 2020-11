Twitter relanzará su política de verificación y otros clics tecnológicos

Twitter planea reactivar su pol�tica de verificaci�n, que hab�a suspendido hace tres a�os, para lo que solicitar� a sus usuarios comentarios y opiniones sobre el borrador de esa nueva pol�tica de verificaci�n. La red social public� en su blog que busca "sentar las bases para futuras mejoras al definir qu� significa la verificaci�n, qui�n es elegible para tenerla y por qu� algunas cuentas pueden perderla", para que todo el proceso sea m�s equitativo. EFE/EPA/Sascha Steinbach/Archivo

Bogotá, 26 nov (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1.Twitter prevé relanzar su política de verificación en 2021

Twitter planea reactivar su política de verificación, que había suspendido hace tres años, para lo que solicitará a sus usuarios comentarios y opiniones sobre el borrador de esa nueva política de verificación. La red social publicó en su blog que busca "sentar las bases para futuras mejoras al definir qué significa la verificación, quién es elegible para tenerla y por qué algunas cuentas pueden perderla", para que todo el proceso sea más equitativo.

2.Snapchat premia la creatividad con un millón de dólares

La red social Snapchat lanzó Spotlight, una herramienta con la que "recompensará la creatividad de una manera justa y divertida" y sus creadores tendrán la oportunidad de ganar más de un millón de dólares. La plataforma publicó en su blog que su objetivo es entretener a la comunidad, respetando los valores y las políticas de Snapchat, por lo que el contenido de los Spotlight estará moderado y no se permitirán comentarios públicos.

3.Extienden nuevamente el plazo a TikTok en EE.UU.

El Gobierno de EE.UU. concedió una nueva extensión de siete días a la compañía china ByteDance, propietaria de TikTok, para que venda sus operaciones en el país. La aplicación, que podrá seguir operando hasta el 4 de diciembre, intenta desde agosto pasado sortear una orden ejecutiva del presidente Donald Trump en la que se determina que su negocio en EE.UU. debe ser vendido a una empresa del país o de lo contrario será vetada.

4."Ver juntos", la nueva apuesta de Instagram y Messenger

Instagram y Messenger, ambas propiedad de Facebook, lanzaron la nueva función "Ver juntos" con la que los usuarios de ambas aplicaciones podrán sintonizar IGTV, Reels, programas de televisión, películas y videos en tiempo real y verlos junto a sus amigos en un videochat. En Instagram se accede por el botón de contenido multimedia y selecciona la pestaña "Televisión y cine" y en Messenger se buscas en el menú "Ver juntos" y luego la pestaña "Televisión y cine".

5.Pinterest prueba la función "eventos en línea" con clases

Pinterest, el popular "tablón de anuncios" de internet, tiene en prueba la función "eventos en línea", lo cual por ahora solo se puede usar para las clases virtuales. Los usuarios se pueden inscribir desde el botón "reservar" y luego reciben en sus correos una confirmación o se les dirige directamente a la plataforma Zoom para poder unirse, mientras que los creadores de las lecciones pueden usar los tableros que proporciona Pinterest. Según algunos blogs de tecnología, esta nueva función aún no tiene fecha para aplicarse de forma oficial a todo el público.

6.Los descuentos en tecnología se rinden ante el "Black Friday"

Diferentes empresas de tecnología han aprovechado el "Black Friday" para consolidar las ventas de sus artículos electrónicos y tecnológicos en medio de una pandemia que, a diferencia de la mala racha de la mayoría de empresas de otros sectores, los ha beneficiado. Varios blogs de tecnología destacan el gran volumen de ventas de productos como los teléfonos y las computadoras de la marca Apple, los televisores Smart TV de Samsung, y una gran gama de accesorios y juegos electrónicos como la recién lanzada consola de Playstation.

7.América Latina ya cuenta con su propia agencia espacial

México, Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Paraguay, además de Colombia y Perú como miembros observadores, crearon la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE). "Los países latinoamericanos y caribeños no son punta de lanza en cuestión del espacio, pero si unimos esfuerzos es más fácil que las agencias con tecnología punta nos volteen a ver", dijo a Efe Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Cancillería mexicana sobre este proyecto regional.