Torres trabajará para demostrar que su continuidad es un "acierto para el club"

El jugador de Osasuna Roberto Torres (d) celebra un gol. EFE/Jes�s Diges/Archivo

Pamplona, 26 nov (EFE).- El segundo capitán de Osasuna, Roberto Torres, ha comentado tras renovar con los navarros hasta 2023 que seguirá “trabajando y demostrando” que su continuidad es un acierto para el club.

El de Arre piensa que es un momento “importante y feliz” de su carrera deportiva y que se encuentra en el lugar “donde siempre he querido estar” antes de asegurar que no hay nada más bonito para un navarro que vestir la camiseta rojilla cada semana.

“Lo que hemos hecho hasta ahora nunca vale, no hay que quedarse con los recortes de periódicos, sino reinventarse y mejorar”, ha indicado Torres en la rueda de prensa sobre una renovación que extiende su contrato hasta el año 2023.

El segundo capitán rojillo espera vivir este domingo en el Camp Nou un partido “bonito y complicado” y ha recordado el “espectacular” trabajo que llevó a cabo su equipo la temporada pasada para vencer 1-2 gracias a un gol suyo en el minuto 90 que le hizo sentir “muy contento”.

“Nadie te puede decir que no puedes ir al Camp Nou y ganar, porque ya lo hemos hecho y estamos completamente preparados para volver a hacerlo”, ha declarado el diestro sobre su próximo duelo.

“Significa que estoy haciendo muchas cosas bien”, ha respondido Torres al ser preguntado sobre qué le sugiere esta renovación después de comentar que piensa que su rendimiento con la casa rojilla ha sido “muy bueno”.

El número 10 espera seguir “sumando goles y partidos” para, cuando se retire, “estar en las posiciones altas de estadísticas de Osasuna”. También ha declarado que es un “aficionado” además de un “trabajador” del club.

Ha puesto en valor el hecho de poder contar con amigos y familia cerca que, cuando pierde Osasuna, “están igual de tristes que yo”, algo que es “muy importante” a la hora de contar con un entorno que es el mismo que hace 15 años.

Sobre la posibilidad de comenzar y finalizar su carrera en una misma entidad, Torres ha anotado que “ojalá pueda conseguirlo, pero el fútbol nunca se sabe". "Mi único reto siempre ha sido poder vestir esta camiseta hasta que me retire. Así lo pienso de corazón”.

El futbolista que ha disputado 286 encuentros con la camiseta rojilla ha explicado que la base de Osasuna debe girar “con jugadores de la casa” después de que varios jugadores canteranos hayan renovado sus contratos durante los últimos meses tras demostrar “con creces” que merecen estar en Pamplona.

“He sido capaz de mejorar en los últimos años mis carencias y debo seguir por esa línea y la palabra reinventarse la debemos utilizar todos cada día cuando nos levantamos”, ha afirmado.

A su vez, ha destacado la importancia para los jugadores que llegan desde abajo el ver cómo entrenan los componentes del primer equipo, “algo que es fundamental para luego rendir al máximo nivel”.

“No nos podemos quejar, se me caería la cara de vergüenza. Hay mucha gente que no tiene trabajo y estamos en una situación privilegiada”, ha anotado Torres sobre la acumulación de partidos a la que se enfrentarán en el mes de diciembre.

Respecto a Diego Armando Maradona, el centrocampista ha destacado la importancia que ha tenido no solo en el mundo del fútbol, sino en la vida diaria de muchas personas que consideran este deporte “como una religión” para después enviar sus condolencias a los familiares y amigos del “pelusa”.

Para el director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez, la renovación del jugador es “totalmente merecida más allá del tiempo que lleva y de ser canterano”, y cree “que todos estamos contentos con un futbolista que con su rendimiento y trabajo ha demostrado que tiene nivel para estar aquí”. le/mg/og