Tamara Falcó, espectacular look rojo para cumplir con su último compromiso publicitario

MADRID, 26 (CHANCE)



Exprimiendo al máximo el buen momento profesional y personal que está viviendo, Tamara Falcó vuelve al trabajo con la grabación de un espectacular spot publicitario para la firma de cosmética Sisley en el que aparece más sexy y sonriente que nunca. Días después de hacerse público su romance con el diseñador de coches Íñigo Onieva, la hija de Isabel Preysler no puede borrar la gran sonrisa que inunda su rostro desde que se publicaron las fotografías en las que aparece muy cariñosa con su chico.



A la espera de convertirse de manera oficial en Marquesa de Griñón ,como era la voluntad de su padre, la propia Tamara explicó los motivos por los cuales todavía no cuenta con el título: "No lo sé, hoy era el último día que alguien podía pedirlo también o algo así. A partir de ahora es otro proceso" comentaba la joven con los medios de comunicación.



Espectacular con un sexy y elegante vestido rojo de Pronovias de espalda descubierta, mangas abullonadas y abertura delantera - que nos recordaba al inolvidable modelo en el mismo color con el que Julia Roberts enamoró a Richard Gere en "Pretty Woman" - Tamara grabó en repetidas ocasiones la misma escena en la que, radiante, salía de un coche y era perseguida por varios paparazzis y es que ni la lluvia ni el frío lograron borrar la enorme sonrisa que la socialité lució durante la larga jornada de trabajo.



Aunque por el momento Tamara e Íñigo todavía no han posado para los medios de manera oficial, lo cierto es que la pareja no se esconde y pasea su amor por las calles de Madrid como cualquier otra pareja de enamorados.