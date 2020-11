Tamara Falcó e Íñigo Onieva, divertida noche de amigos en Madrid

26/11/2020 Tamara Falc� e ��igo Onieva han disfrutado de una divertida cena con amigos por el centro de la capital EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



Lejos de esconderse, la pareja presume de su amor ante los fotógrafos que siguen sus pasos



MADRID, 26 (CHANCE)



Completamente enamorados, y ajenos al revuelo mediático que se crea con cada una de sus apariciones, Tamara Falcó e Íñigo Onieva están viviendo a tope su romance y exprimiendo al máximo el tiempo del que disponen para estar juntos. Aunque por el momento la pareja no ha confirmado de manera oficial su noviazgo con un posado ante los medios, ambos disfrutan de esta nueva relación con su grupo más cercano de amigos y, lejos de esconderse, les vemos salir juntos con naturalidad de un céntrico restaurante después de una divertida cena.



Pese a que llevan varios meses juntos, no fue hasta el pasado lunes cuando descubrimos que Tamara estaba de nuevo enamorada, y pusimos cara al afortunado joven que ocupa su corazón, Íñigo Onieva. Desde entonces hemos visto a la pareja en más de una ocasión, viviendo con naturalidad tanto su mediático noviazgo como la presión mediática de la prensa, que sigue todos los pasos de la que ya es la pareja del momento.



En esta ocasión la pareja acudió a un conocido restaurante de Madrid en el que compartieron velada con un grupo de amigos de Íñigo. De lo más integrada y cómoda con el grupo de amigos de su pareja, Tamara salió del restaurante muy divertida y con una gran sonrisa en el rostro como muestra del buen momento que está viviendo. Mientras que la hija de Isabel Preysler y una amiga compartieron risas con sus acompañantes minutos antes de subirse al taxi que les llevaría de regreso a casa, su atractivo novio se marchó en solitario con su moto a pesar de la intensa lluvia.



A la espera de recibir el título oficial de Marquesa de Griñón, Tamara está mostrando su lado más divertido y cercano en los últimos días después de muchos años en búsqueda de su 'hombre perfecto' con el que compartir su día a día. Con uno de sus looks más casuales y cómodos - a la par que favorecedores - Tamara lució pantalón vaquero, jersey de pelo blanco y gabardina azul marino que combinó con zapatillas de deporte.