Tagliafico homenajea a Maradona poniendo el “Live is life” en Amsterdam

El jugador argentino del Ajax Nicol�s Tagliafico. EFE/ David Morales/Archivo

Amsterdam, 25 nov (EFE).- El jugador del Ajax Nicolás Tagliafico pidió este miércoles, en la previa del partido de Liga de Campeones contra el Midtjylland, que se pusiera por la megafonía del estadio Johan Cruyff Arena el tema de “Live is life” durante el calentamiento, en homenaje a Diego Armando Maradona.

“Pedí si podía sonar el “Live is life” un poco en homenaje a él, a esa alegría que tenía dentro del campo de juego, más que nada para seguir recordándolo porque fue una leyenda y lo será por siempre”, dijo el internacional argentino al canal de televisión del club neerlandés.

Durante el calentamiento del encuentro de esta noche, que se jugó a puerta cerrada y se llevó el conjunto local por 3-1, se vio a Tagliafico dando toques a la pelota al ritmo del mítico tema del grupo austriaco Opus.

El 19 de abril de 1989, en el calentamiento de un partido entre el Bayern de Múnich y el Nápoles, las acrobacias de Maradona con la pelota mientras sonaba la canción “Live is live” quedó grabado en un vídeo que dio la vuelta al mundo y alargó el mito de la leyenda argentina.