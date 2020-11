Sector naviero insta a Bezos a ayudar a miles de marinos varados

(Bloomberg) -- Asociaciones de la industria naviera instaron al fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, a ayudar a unos 400.000 marinos varados en buques mercantes debido a restricciones portuarias para frenar la propagación de covid-19.

Organismos de la industria, incluida la Cámara de Transporte Internacional, escribieron una carta abierta instando a Bezos a ejercer presión sobre la Administración entrante de Biden y otros líderes para que reconozcan a los trabajadores de mar como un sector clave, según un comunicado conjunto el jueves.

“La fortaleza de la cadena de suministros de Amazon (y de otros) es fundamental para el éxito de días de venta importantes como el Viernes Negro”, dice la carta, que fue firmada por los presidentes de los grupos de la industria. “Sin estos marinos, el comercio global tal como lo conocemos simplemente dejaría de existir”.

“Es imperdonable, más de 400.000 de nuestros compañeros marinos, que sostienen el movimiento de mercancías en todo el mundo, están actualmente varados a bordo de sus barcos, porque los Gobiernos no reconocen su papel fundamental y los priorizan con fines de inmigración y viajes”, dijo.

Amazon no respondió de inmediato una solicitud de comentarios.

Algunos de ellos llevan en el mar más de un año, dice la carta, y agrega que aproximadamente el 90% del comercio mundial depende del transporte marítimo. El éxito y la escala de los eventos de compras como el lunes cibernético no serían posibles sin el trabajo del sector.

“Durante unas de las condiciones más difíciles que se recuerdan, han continuado transportando los bienes necesarios para satisfacer la demanda generada por plataformas como Amazon”, decía la misiva.

