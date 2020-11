Portaltic.-Los jóvenes están pendientes del alcance de sus publicaciones en RRSS: el 80% comprueba quién marca un 'Me gusta'

04/09/2019 El 80% de los j�venes comprueba qui�n da 'me gusta' a sus publicaciones en las redes sociales POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A WIKO



MADRID, 26 (Portaltic/EP)



El 80 por ciento de los jóvenes españoles de entre 18 y 34 años asegura que comprueba quién da 'me gusta' a sus publicaciones en las redes sociales, como se desprende del 'I Estudio sobre Tecnología y Emociones', de Wiko.



El estudio, en el que han participado más de 1.000 españoles de entre 18 y 65 años, analiza cómo el uso de los teléfonos móviles y las aplicaciones han ayudado a sustituir las experiencias físicas para que las personas expresaran sus sentimientos en tiempos de Covid-19.



Recoge que cerca de un 67 por ciento de los encuestados afirma que revisa qué personas dan a 'me gusta' a sus publicaciones o ven sus historias en las redes sociales. De ellos, el 13,32 por ciento señala que lo hace siempre que publica contenido, más del 23 por ciento lo hace solo en algunas ocasiones y el 29,68 por ciento muy pocas veces.



Asimismo, los jóvenes de entre 18 y 34 años son los que más pendientes están del alcance de sus publicaciones en las redes sociales, ya que un 80 por ciento afirma interesarse por quién le da 'me gusta' a sus publicaciones, y las mujeres lo hacen en mayor medida que los hombres, un 72,69 por ciento frente a un 60,74 por ciento.



El informe también muestra que dos de cada diez encuestados señala que ha tenido algún tipo de sentimiento cuando sus publicaciones en redes sociales no han tenido la repercusión esperada. En concreto, han señalado sorpresa (9,11%), frustración (7,54%) tristeza (5%).



Sin embargo, más del 45 por ciento de los entrevistados asegura que siente indiferencia, mientras uno de cada tres afirma que no verifica la repercusión de su actividad en redes sociales.



En este sentido, los jóvenes de entre 18 y 24 años son los que más emociones manifiestan cuando sus publicaciones no tienen la repercusión esperada, con un 31,54 por ciento. Las mujeres afirman sentir más tristeza que los hombres, con un 6,68 y un 2,73 por ciento, respectivamente.



LAS PUBLICACIONES QUE MÁS DESTACAN



En cuanto al tipo de contenido de las publicaciones, cuatro de cada diez entrevistados considera que llama más la atención cuando suben una foto de ellos mismos y el 34,38 por ciento señala que otras de las imágenes más escogidas son aquellas en las que el usuario aparece posando en un lugar paradisiaco.



Además, el 22,33 por ciento de los entrevistados elige fotografías en las que salen acompañados de sus animales favoritos, mientras cerca del 22 por ciento prefiere publicar imágenes con familiares y amigos, el 12,63 por ciento con mensajes reivindicativos y cerca del 5 por ciento de carácter provocativo.



El 54 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 24 años elige publicar imágenes de sí mismo, ya sea reciente o de la infancia; posando en un lugar paradisiaco (55,86%); con su mascota (29,73%); en grupo (36,94%); con mensajes reivindicativos (14,41%) o con contenido proactivo (10,81%).



Las mujeres reconocen que las fotos con sus mascotas son las que consideran que más llaman la atención (un 26,23%, frente al 18,55% de los hombres), mientras el 39,64 de ellas cree que son aquellas en las que salen posando en lugares idílicos (frente al 31,84% de los hombres).



DOBLE CHECK DE WHATSAPP



El estudio también muestra que al 25 por ciento de los usuarios les enfadada no recibir una respuesta en un tiempo prudencial a un mensaje de WhatsApp porque se sienten ignorados, una cifra que aumenta hasta el 34,05 por ciento entre los jóvenes de 25 y 34 años y hasta un 43,24 por ciento entre los de 18 y 24 años.



Cuando los usuarios ven el doble check de WhatsApp y no reciben respuesta a un mensaje, otro de los sentimientos que se despierta es la preocupación, una sensación que el 12,73 por ciento de los encuestados afirma haber experimentado, mientras más del 62 por ciento señala que no le da importancia porque considera que el destinatario se encuentra ocupado.



Además, el 67,58 por ciento de los hombres le dan menos importancia a que no les contesten, frente al 56,78 por ciento de las mujeres, y el 21,68 por ciento de ellas asegura sentirse ignorada cuando no reciben respuesta, en comparación con el 28,49 por ciento de los hombres.