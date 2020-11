Policías confrontan la marcha de mujeres mexicanas frente a Palacio Nacional

Polic�as que resguardan los accesos al Palacio Nacional hoy, durante las movilizaciones feministas en Ciudad de M�xico (M�xico). EFE/Jos� Pazos

México, 25 nov (EFE).- Policías confrontaron la Marcha #25N por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que reunió a miles de mexicanas este miércoles frente al Palacio Nacional en el Zócalo de la capital del país.

Agrupaciones de madres, familiares y víctimas de violencia machista iniciaron la marcha en el Monumento a la Revolución hasta Palacio Nacional, donde policías formaron un cerco y encapsularon a mujeres que intentaban acercarse al edificio del Poder Ejecutivo.

Las manifestantes intentaron saltar y derribar las vallas colocadas por las autoridades, quienes respondieron con fuerza en altercados que dejaron al menos una mujer lesionada.

"México misógino", "no somos histéricas, somos históricas" y "desgástense en buscar el rostro de los asesinos, no el de nosotras", eran algunas de las consignas mostradas por las manifestantes.

Organismos internacionales estiman que en México asesinan en promedio a 10 mujeres cada día.

Además, México registró el año pasado 1.012 feminicidios, como se tipifican los asesinatos por violencia machista o de género, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las mujeres portaron cruces rosas para simbolizar a las muertas y fotografías de algunas de las víctimas para exigir justicia en un país donde no se resuelven más del 50 % de los feminicidios y casi 90 % de los homicidios.

Las mujeres también han criticado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien por la mañana afirmó que "en general" los homicidios y los feminicidios tienen las mismas causas, entre las que destacó "la pérdida de valores".

Por esa razón, las mujeres se dirigieron a Palacio Nacional, donde reside el mandatario y cada día ofrece sus ruedas de prensa matutinas.

Pero cientos de policías de Ciudad de México encapsularon a las mujeres y las contuvieron dentro de la plancha del Zócalo, donde algunas de ellas ingresaron al campamento del ultraconservador Frente Nacional Anti-AMLO (Frena).

Las autoridades reprimieron la protesta después de que algunas mujeres quemaron banderas y tiendas de campaña.

Además de este contingente de madres, activistas y víctimas de violencia, se registró otro de mujeres encapuchadas que caminaron por la céntrica Avenida Juárez, donde realizaron algunas pintas y rompieron vidrios.