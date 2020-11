Ona Carbonell y Xabi Alonso, elegidos deportistas españoles mejor vestidos del 2020

26/11/2020 Ona Carbonell y Xabi Alonso, elegidos deportistas espa�oles mejor vestidos del 2020. MADRID, 26 (CHANCE) Disciplina, fuerza y tes�n son algunos de los ingredientes necesarios para tener una carrera deportiva de �xito. Sus logros los convierten en iconos a seguir por miles de aficionados en todo el mundo, pero tambi�n, su forma de vestir levanta pasiones entre sus admiradores. �Qui�nes son los deportistas - masculinos y femeninos - espa�oles mejor vestidos durante este a�o? Showroomprive.es ha realizado un nuevo sondeo entre la poblaci�n y el ranking de las deportistas m�s estilosas son: 1. Ona Carbonell. La medallista ol�mpica de nataci�n sincronizada - retirada temporalmente de las piscinas para centrarse en su reciente maternidad se lleva por primera vez el "oro en estilo" con un 28,39% de los votos, superando as� a Almudena Cid, la favorita del 2019. �La raz�n de su �xito? Sus cuidados outfits en los que la sencillez y la comodidad priman a partes iguales. En su armario repleto de prendas b�sicas como t-shirts, monos fluidos o jeans, tampoco faltan los stilettos, los trajes de chaqueta y los vestidos largos o de corte midi. Ella es un claro ejemplo de c�mo adecuar perfectamente la vestimenta a cada ocasi�n. EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 26 (CHANCE)



Disciplina, fuerza y tesón son algunos de los ingredientes necesarios para tener una carrera deportiva de éxito. Sus logros los convierten en iconos a seguir por miles de aficionados en todo el mundo, pero también, su forma de vestir levanta pasiones entre sus admiradores. ¿Quiénes son los deportistas - masculinos y femeninos - españoles mejor vestidos durante este año?



Showroomprive.es ha realizado un nuevo sondeo entre la población y el ranking de las deportistas más estilosas son:



1. Ona Carbonell. La medallista olímpica de natación sincronizada - retirada temporalmente de las piscinas para centrarse en su reciente maternidad se lleva por primera vez el "oro en estilo" con un 28,39% de los votos, superando así a Almudena Cid, la favorita del 2019. ¿La razón de su éxito? Sus cuidados outfits en los que la sencillez y la comodidad priman a partes iguales. En su armario repleto de prendas básicas como t-shirts, monos fluidos o jeans, tampoco faltan los stilettos, los trajes de chaqueta y los vestidos largos o de corte midi. Ella es un claro ejemplo de cómo adecuar perfectamente la vestimenta a cada ocasión.



2. Almudena Cid. La ex gimnasta rítmica dominaba el tapiz y ahora lo hace en el campo de la interpretación, la escritura y la moda. Por ello, es la segunda deportista mejor vestida, a ojos del 26,82% de los españoles. En su guardarropa se combinan piezas elegantes con básicos igual de ideales como los vestidos de volantes, los tops de tirantes y los jerséis print.



3. Mireia Belmonte. La nadadora lo ha dejado claro: se maneja igual de bien tanto debajo del agua como dentro del universo fashion. Por ello, cierra el top 3 con un 23,25% de los votos totales. Se podría decir que la catalana tiene un estilo propio bien marcado con el que siempre luce perfecta, independientemente de que opte por un colorido traje de baño como por un look más soft. ¿Su debilidad? ¡Los estampados!



¿Y ellos? ¿A quién admiran los españoles, además de por sus hazañas deportivas, por su buen gusto vistiendo?



1. Xabi Alonso. Imbatible otro año más. El ahora entrenador repite nuevamente como el deportista español con más clase gracias a un contundente 35,24% de los votos. Y no es de extrañar, ya que la elegancia está patente en todos y cada uno de sus outfits. Él en sí mismo, ¡es todo un ejemplo de tendencias! ¿Sus favoritos de moda? Es fiel a las camisetas básicas que combina a la perfección con cazadoras de cuero y mocasines.



2. Rafa Nadal. La clave de sus impecables looks diarios está en la naturalidad y en la simplicidad de los mismos gracias a elegantes polos de cuello en pico, jeans de corte recto y chaquetas de estilo bomber. Por ello, siguiendo muy de cerca a Xavi, el teninsta se sitúa en segundo lugar, con un 30,53%.



3. Cristiano Ronaldo. El futbolista siempre deja huella con sus estilismos que oscilan entre la extravagancia y el gusto refinado, ocupando el top 3 de los mejor vestidos con un porcentaje del 23,82%. ¿Sus incondicionales? Las camisas con originales estampados, las T-shirts de corte casual con grandes logos y los jeans o los pantalones deportivos en tonalidades como el blanco, el beige o el gris.



Sin duda, unos resultados que no dejan lugar a dudas y que encumbran a Ona Carbonell y a Xabi Alonso como los deportistas mejor vestidos de nuestro país según el sondeo realizado por la web de moda showroomprivee.es