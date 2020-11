Miguel Ángel Ruso afirma que lleva "una pena muy grande"

En la imagen, el entrenador de Boca Juniors, Miguel �ngel Russo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 25 nov (EFE).- "Tengo una pena muy grande", afirmó este miércoles el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, al describir el impacto que le ha producido la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los máximos ídolos de la entidad bonaerense.

"Sentimos una gran tristeza, se fue el más grande de todos", declaró el técnico de Boca Juniors, que hoy debió haber jugado en Porto Alegre el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente al Internacional brasileño.

"Tuve la suerte de compartir tiempos con él. Este mediodía estábamos almorzando y, de repente, cambiaron las caras, la situación, las formas. No era el momento para un partido de fútbol, era ilógico, la cabeza se nos fue para otro lado como a cualquier argentino", expresó.

La delegación del conjunto xeneize regresó a Buenos Aires tras anunciarse el aplazamiento del partido para el próximo martes.

"La última vez que lo vi fue en la cancha de Boca. La última ovación se la llevó en el lugar que quería. La imagen que me queda es el del Diego futbolista. Hay varias generaciones que saben lo que fue Maradona, eso es lo que queda, que es muy grande. Hay que recordar lo mejor, con esa imagen me quedo yo", puntualizó.