Matthäus considera que Maradona fue su "mejor rival"

El exfutbolista Lothar Matthäus, integrante del equipo de la República Federal Alemana (RFA) en los duelos ante Argentina en las finales de los Mundiales de 1986 y 1990, consideraba a Diego Maradona, fallecido el miércoles, como el "mejor rival" que tuvo en su carrera.

En el Mundial de México-1986, Argentina se impuso a la RFA en la final por 3-2 y Maradona fue el autor del soberbio pase que permitió a Jorge Burruchaga lograr el tanto de la victoria en el Estadio Azteca.

La derrota alemana fue 'vengada' cuatro años más tarde en el estadio Olímpico de Roma, donde la RFA, capitaneada por Matthäus, ganó 1-0 a la Albiceleste.

Los partidos contra Maradona "eran enormes, grandes duelos", recordó el exfutbolista alemán, que tiene ahora 59 años, en el diario Bild de su país.

"Son momentos que siempre llevaré en mi corazón. Siempre era un reto enfrentarse a él. Ha estado conmigo durante la mitad de mi vida, fue mi mejor rival. Ha muerto demasiado pronto, a los 60 años. La noticia me puso muy triste", apuntó.

Matthäus estimó que el talento de Maradona solo puede ser comparado actualmente con el de la estrella de Argentina, Lionel Messi.

"La pelota le obedecía siempre, incluso a la velocidad más alta, algo que solo puedes ver hoy con Messi", afirmó.

"Lo mejor que podías hacer era no dejarle tener el balón", señaló.

Para el capitán de Alemania, el respeto mutuo fue la base de una buena amistad entre ambos.

"Tenía un gran corazón, era generoso. Sientes que siempre estaba ahí para ti", afirmó Matthäus.

"No era una amistad normal. Nuestra relación estaba basada en el gran respeto que teníamos uno hacia el otro", aseveró.

Para Matthäus, la noticia de la muerte de Maradona fue "un shock, aunque siempre estás un poco preparado para ella por su estilo de vida".

"Nos vimos por última vez en el Mundial de 2018 en Rusia", explicó.

"La impresión que me dejó no fue la mejor, pero no importa cómo vivió, lo que importa es su legado y lo que hizo por el fútbol", apuntó.

Matthäus considera a Pelé el mejor futbolista de la historia porque el mito brasileño ganó tres Mundiales, dos más que Maradona, pero estima que el 'Pelusa' está "justo detrás".

