Malasia.- El primer ministro de Malasia saca adelante los presupuestos y reafirma su liderazgo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Malasia, Muhyidin Yasin, ha sacado este jueves adelante los presupuestos de 2021 en una clara señal de apoyo por parte del Parlamento tras meses de inestabilidad política.



El presidente de la Cámara, Azhar Azizan Harun, ha determinado que los presupuestos quedan aprobados en una primera votación que garantiza por el momento que Muhyidin, que llegó al cargo en marzo, continúa en el poder.



Sin embargo, aún no está claro cuánto podrá aguantar dado que sus aliados de la coalición siguen presionando para que se someta a una cuestión de confianza y, una vez la pandemia de coronavirus esté bajo control, convoque elecciones, según el diario 'The Star'.



A finales de agosto el rey Abdulá de Malasia emplazó a los diputados a aprobar en el Parlamento los presupuestos presentados por el Gobierno para respaldar así al primer ministro.



El llamamiento del rey supone un espaldarazo para el primer ministro después de las críticas y peticiones de dimisión que ha recibido tras la decisión del monarca de no aceptar su propuesta de declaración del estado de emergencia par frenar el aumento de casos de coronavirus.



Las autoridades de Malasia impusieron en marzo un confinamiento para frenar la primera ola de la pandemia y desde mayo fueron retirando muchas de las restricciones tras prometer un aumento del gasto para afrontar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.

