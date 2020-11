La muerte de Maradona sigue generando reacciones en Europa

El fallecimiento del mítico Diego Maradona el miércoles siguió generando reacciones y en Europa distintas personalidades e importantes figuras del deporte, principalmente del fútbol, continuaron compartiendo este jueves su pesar por la noticia y también sus recuerdos del 'Pelusa'.

Estas son algunas de las reacciones más destacadas este jueves en Europa:

Marcelo Bielsa (ARG/entrenador del Leeds United, en una conferencia de prensa): "Que ya no esté nos da muchísima pena. La pérdida de un ídolo es una sensación de debilidad para todos nosotros (...) Maradona fue un artista. La dimensión de la repercusión de su arte tiene infinidad de reconocimientos. Para poner un ejemplo que sale de lo común, las canciones que se han escrito sobre él son extraordinarias".

Gennaro Gattuso (ITA/entrenador del Nápoles, tras la victoria sobre el Rijeka en la Europa League): "Diego no está muerto, porque nunca morirá. Desde anoche, hay un aire muy triste en la ciudad. Diego ha sido un símbolo, un campeón y en Nápoles es probablemente más importante que San Gennaro (patrón de la ciudad). Se hablará de Maradona para siempre, esta es su tierra y nos gustaría dedicarle un trofeo algún día"

José Mourinho (POR/entrenador del Tottenham, antes del partido ganado al Ludogorets en la Europa League): "Era mi amigo, una persona con un gran corazón. Todo el mundo puede buscar en Google cosas sobre él en lo referente al fútbol, pero yo voy a extrañar a la persona".

Lothar Matthäus (GER/exfutbolista, rival de Maradona en las finales de los Mundiales de 1986, en el diario Bild): "Siempre era un reto enfrentarse a él. Ha estado conmigo durante la mitad de mi vida, fue mi mejor rival. Ha muerto demasiado pronto, a los 60 años. La noticia me puso muy triste (...) "La pelota le obedecía siempre, incluso a la velocidad más alta, algo que solo puedes ver hoy con Messi".

Peter Shilton (ENG/exarquero de Inglaterra, que recibió el tanto de la 'Mano de Dios' en el Mundial de México-1986, al diario Daily Mail): "Lo que no me gusta es que nunca se disculpó. En ningún momento dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón. En su lugar uso su frase de la mano de Dios y eso no estuvo bien. Parece que tenía grandeza, pero desgraciadamente no deportividad (...) Mi vida ha estado ligada durante mucho tiempo a la de Diego Maradona y no de la manera que me hubiera gustado".

Kevin Keegan (ENG/exfutbolista, en la BBC): "Tenía un cerebro increíble como futbolista (...) Antes de que otras cosas empezaran a estorbar, no se podía jugar contra él, no le podías quitar el balón".

Emmanuel Macron (FRA/presidente de la República Francesa, en un comunicado en la noche del miércoles y difundido en español este jueves por la presidencia argentina): "La mano de Dios depositó a un genio del fútbol en la tierra. Acaba de retomarlo con una jugada imprevista que engañó a todas nuestras defensas. ¿Quería con este gesto, dirimir el debate del siglo, si es Diego Maradona el más grande futbolista de todos los tiempos? Las lágrimas de millones de huérfanos responden hoy con una evidencia dolorida".

Javier Tebas (ESP/presidente de LaLiga española de fútbol, en un acto en Bilbao): "Se ha ido una parte muy importante de la historia del fútbol, su recuerdo va a ser siempre el de uno de los dos o tres mejores jugadores del mundo. Pero también nos tiene que enseñar la lección de vida y del fútbol. Tenemos que aprender que los últimos años de Maradona no ha sido el mejor final que nos hubiese gustado a todos los que lo amamos como futbolista. Le deseamos lo mejor en el más allá, en el cielo, porque habrá ido al cielo, era buena persona a pesar de todo lo que hacía. Pero es importante que sepamos los que dirigimos el fútbol que tenemos que hacer que estas figuras y todos los futbolistas tengan mejores finales".

Jon Smith (ENG/exagente británico de Diego Maradona, en una entrevista con la AFP): "Eran dos personas realmente. Estaba Diego, el joven encantador de los barrios bajos de Buenos Aires, eso nunca lo perdió. Era un chico encantador y demasiado amable en cierto modo, nunca pudo decir no. Luego estaba el Maradona que era la antítesis de eso. Era el artista, el showman, el hombre de la fiesta. Era todo lo que el pequeño Diego no era. Era un personaje complejo".

burs-dr/mcd