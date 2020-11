La hostelería podrá reabrir con restricciones en Londres tras el confinamiento

Una terraza en una calle de Londres. EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 26 nov (EFE).- Londres estará sujeta a un nivel de restricciones de "alto riesgo" -el segundo de una escala de tres- a partir del 2 de diciembre, cuando expira el actual confinamiento, lo que implica que los locales de hostelería podrán acoger de nuevo a clientes, según confirmó este jueves el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock.

En una declaración ante la Cámara de los Comunes (baja), Hancock reveló qué áreas del país se acogerán desde la próxima semana a las normas designadas en cada uno de esos tres niveles -de riesgo medio, alto y muy alto-, cuando termine el confinamiento casi total impuesto por el Ejecutivo el pasado día 5.

Hancock remarcó que el confinamiento "ha bajado la curva (de contagios) con éxito y ha empezado a relajar la presión que sufre el sistema sanitario (NHS)".

"Los casos han bajado en un 19 % en una semana y las admisiones hospitalarias diarias han caído en un 7 % en la última semana", dijo.

El ministro "tory" señaló que "enero y febrero son siempre meses difíciles para el NHS, con lo que es vital salvaguardar las ganancias que se han logrado".

En la capital británica se volverá a un sistema de normas "más duras" que las impuestas antes del confinamiento: se prohíben los encuentros bajo techo de distintos hogares; se mantiene el máximo de seis personas para las reuniones en exteriores y se fija la hora de cierre de pubs y restaurantes -ahora cerrados salvo para entrega a domicilio- a las 23.00 GMT.

Dentro de ese "nivel 2", los establecimientos únicamente podrán servir bebidas alcohólicas si estas van acompañadas de una "comida sustancial" y se permitirá una vuelta "limitada" de espectadores a los estadios deportivos y a espectáculos en directo. En ese nivel, el máximo de personas que podrá entrar a los recintos deportivos será de 2.000, mientras que en el nivel 3 no podrá haber nadie y en el primer nivel se permitirán hasta 4.000 personas.

Locales no esenciales como peluquerías y otros dedicados al cuidado personal podrán también reabrir en Londres.

A este segundo nivel de riesgo se acogerá desde el próximo miércoles la ciudad de Liverpool (norte de Inglaterra), que antes del confinamiento ya estuvo sujeta a las máximas restricciones.

MÁXIMO NIVEL DE ALERTA

En el máximo nivel de alerta, considerado de muy alto riesgo, estarán, entre otras Manchester, Newcastle, Birmingham, Kent o Bristol, que tendrán prohibidas las reuniones tanto en interiores como en exteriores, en locales o jardines privados.

En el nivel menos severo, de alerta media, solo se han incluido Isle of Wight, el Suroeste inglés, Cornualles y las Islas Sorlingas. Hancock también indicó que las medidas anunciadas se revisarán "dentro de una quincena y estarán sujetas regularmente a revisión".

La asignación de cada zona a uno de esos tres niveles de restricción se ha tomado en base a las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias del país, teniendo en cuenta factores como la tasa de detección de casos en todos los grupos de edad de cada área y, en particular, en mayores de 60 años.

Otro elemento valorado ha sido la rapidez con la que sube la tasa de casos de infección así como la presión que afronta el sistema sanitario público (NHS).