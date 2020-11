Fútbol/Selección.- (Previa) España busca ante Moldavia un paso casi definitivo hacia la Eurocopa femenina

19/09/2020 La selecci�n espa�ola femenina de f�tbol golea en Moldavia DEPORTES SEFUTBOL



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La selección española femenina de fútbol iniciará este viernes la recta final del año 2020 con un duelo teóricamente asequible en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) ante Moldavia, a la que espera batir para auparse al liderato de su grupo de clasificación para la Eurocopa 2022 antes de recibir el martes a Polonia.



Segunda clasificada del Grupo D, a dos puntos del combinado polaco, pero con dos encuentros menos, el equipo de Jorge Vilda necesita no fallar ante las moldavas para coger el mando y tener ya muy bien encarrilado el billete para la cita continental.



Para ello, se antoja clave sacar los tres puntos, lo que situaría a las españolas un punto por delante antes de volver a recibir en el mismo escenario a un rival que se les ha atragantado en los últimos partidos y con la única misión de no perder para cerrar el pase. Incluso si tropezase, Polonia se quedaría dos puntos por encima, pero a España aún le quedaría la 'bala' del partido aplazado ante Azerbaiyán para superarla.



Pero esta última posibilidad no parece entrar en los planes de Jorge Vilda ni de las internacionales, que querrán continuar en la línea alta de juego que han estado ofreciendo desde que se reanudó esta fase de clasificación y que tuvo su punto culmen el mes pasado en La Cartuja de Sevilla con la goleada a la República Checa por 4-0, acompañada de un gran partido.



Moldavia no despierta tanta inquietud como lo hacían las checas o Polonia, pero el seleccionador ha dejado claro que lo primero que desea ver este viernes es "actitud y máxima concentración", pero también "respeto" para un rival al que apabulló hace apenas dos meses en Chisinau por 0-9. "Tenemos que ganar y conseguir que sea de la forma que nos identifique con nuestro estilo", advirtió en la previa Vilda.



Al contrario que en la anterior concentración, en esta las bajas no han sido tan protagonistas, aunque el técnico madrileño no podrá contar finalmente con la centrocampista Maite Oroz (Real Madrid), que era la gran novedad, con la también madridista Ivana Andrés y con la portera Sandra Paños (FC Barcelona). Nerea Eizagirre (Real Sociedad), Laia Alexandri (Atlético) y Cata Coll (FC Barcelona) han sido sus respectivas sustitutas y que han traído aún más juventud a la selección.



Moldavia tendrá como objetivo mejorar su imagen respecto al anterior duelo y plantar algo más de 'batalla' que en su estadio, donde brilló Mariona Caldentey, autora de tres goles. Sólo marcó uno entonces Jennifer Hermoso, que volverá con ganas tras perderse la anterior concentración por lesión y con la moral por las nubes tras ser nominada a los premios 'The Best'. La delantera parece que comandará el ataque de un combinado nacional donde está por ver si Vilda se 'guarda' algo para el duelo físico del martes.