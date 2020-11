Fútbol/Primera.- (Previa) El Valladolid quiere proseguir su mejoría ante un Levante atascado

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Valladolid tratará de alargar su actual buen momento y seguir alejando la zona de descenso con una nueva victoria ante un Levante algo más atascado, en el partido que abre este viernes (21.00 horas) en el José Zorrilla la undécima jornada de LaLiga Santander.



El club vallisoletano no se ha dejado llevar por el nerviosismo pese al mal inicio de campaña y ahora ve con más optimismo el futuro más cercano tras encadenar dos victorias consecutivas ante el Athletic (2-0)y el Granada (1-3), las dos primeras de la campaña, aunque sólo se ha situado cuarto por la cola, y con sólo dos puntos de ventaja sobre los tres que están actualmente en descenso, uno de ellos su próximo rival.



Los de Paco López siguen atascados y están necesitados de victorias, porque la única del año la disfrutaron hace dos meses. De todos modos, en el lado positivo, está que no ha perdido en sus últimos cuatro choques, todos saldados con empates, aunque también es cierto que todos ellos han sido en duelos directos y en la mitad tras adelantarse en el marcador.



El conjunto 'granota' no parece tener excesiva 'dinamita' en su ataque, un aspecto obligado a mejorar para poder sumar triunfos, el primero frente a un Valladolid, que ha tenido acierto en sus dos victorias y que intenta recuperar su eficacia defensiva de antaño.



Sergio González tiene a todos sus jugadores disponibles, salvo el lesionado de larga duración Kiko Olivas, y todo hace indicar que repetirá su once del Nuevo Los Cármenes, mientras que Paco López tiene más problemas por las bajas de su portero titular, Aitor Fernández, y de Bardhi, y podría devolver la titularidad a Roger Martí y a Rochina en detrimento de Dani Gómez y De Frutos.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 11 DE LALIGA SANTANDER.



-Viernes 27.



Valladolid - Levante. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 21.00.



-Sábado 28.



Elche - Cádiz. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 14.00.



Valencia - Atlético. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 16.15.



Huesca - Sevilla. Cuadra Fernández (C.Balear) 18.30.



Real Madrid - Alavés. Cordero Vega (C.Cántabro) 21.00.



-Domingo 29.



FC Barcelona - Osasuna. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 14.00.



Getafe - Athletic. Melero López (C.Andaluz) 16.15.



Celta - Granada. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manchego) 18.30.



Real Sociedad - Villarreal. Gil Manzano (C.Extremeño) 21:00.



-Lunes 30.



Betis - Eibar. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.

