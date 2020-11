Fútbol/Liga Europa.- Diego Martínez: "Lo que hemos hecho hasta el momento en Europa es una auténtica barbaridad"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, se mostró "muy contento" tras la victoria ante el Omonia Nicosia (2-1) en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa y destacó que lo que han hecho hasta el momento es "una auténtica barbaridad".



"Evidentemente es una victoria muy importante para seguir mirando al frente, seguir mejorando y seguir creciendo. El día ha sido muy desagradable, era difícil jugar pero el equipo una vez más ha vuelto a ganar. Lo hemos conseguido, que es lo más difícil del fútbol, y la trayectoria de este Granada en Europa tras siete partidos es de seis victorias y un empate. Es una auténtica barbaridad", repasó.



Preguntado por el partido de este jueves, Diego Martínez dijo que "el equipo mereció el segundo gol mucho antes". "Tuvimos fases muy buenas y el 1-1 no reflejaba lo que estaba sucediendo en el terreno de juego. Sin embargo, la respuesta de este equipo ante la adversidad ha vuelto a ser sobresaliente", añadió el técnico del Granada.



"Sacamos muchas cosa positivas, son diez puntos en Europa League y me alegro por jugadores como Soro, más allá del gol, y Nehuén o Vallejo, que ha jugado en una posición no habitual. Es importante tener a todos a punto porque venimos de un parón de siete días en nuestras casas y las victorias te ayudan a arrancar", espetó.



"Estar aquí es un verdadero sueño para todos y creo que tener esos 10 puntos es fantástico. Pero esto no está hecho, todavía nos quedan el PSV y el PAOK en las dos últimas jornas y -lo más importante- antes de todo el Celta este domingo. Vamos pasito a pasito y que lo disfruten todos los aficionados granadinistas", finalizó.

