Fútbol/Liga Europa.- Alguacil: "Estoy satisfecho con el punto por el esfuerzo y la valentía de mis jugadores"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, dio por bueno el punto conseguido este jueves ante el AZ Alkmaar (0-0) en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa y destacó el "esfuerzo, el trabajo y la valentía de sus jugadores" para seguir metidos de lleno en la pelea por los dieciseisavos de final.



"La intención era ganar pero no se ha podido. Estamos satisfechos por el punto, el esfuerzo y la valentía de mis jugadores, que lo han hecho como lo hacen siempre", dijo el técnico de la Real Sociedad tras su visita a tierras neerlandesas, un partido que ya calificó en la previa como que "no era una final" para quitar presión a los suyos.



Además, Imanol Alguacil puso en valor el talento de su oponente para no olvidar la dificultad de la segunda competición continental. "El AZ es un gran equipo que no ha perdido en su Liga y que lleva siete puntos en Europa como nosotros", sentenció.

Te Recomendamos