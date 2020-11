FlyDubai comienza vuelos regulares directos entre Dubai y Tel Aviv

EFE/EPA/Emil Salman

Jerusalén, 26 nov (EFE).- La aerolínea emiratí de bajo coste FlyDubai realizó este jueves el primer vuelo comercial entre Dubai y Tel Aviv, que tendrá lugar a partir de hoy de forma regular y que estrechará las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Dos meses después del establecimiento formal de relaciones diplomáticas entre Israel y EAU, y tras la firma de acuerdos para el establecimiento de vuelos entre los dos países, comienza este servicio, en plena pandemia del coronavirus, con el turismo internacional menguado y las fronteras de Israel abiertas solo a viajeros con permisos especiales.

FlyDubai realizará a partir de ahora este trayecto dos veces al día.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dio la bienvenida al vuelo en una ceremonia en el aeropuerto de Ben Gurión, en la que señaló que la comunicación aérea abrirá el comercio, la economía y el turismo y traerá "un Oriente Medio verdaderamente nuevo" con el "encuentro entre dos pueblos".

"Este es el primer vuelo comercial de Dubai a Israel. Es un vuelo histórico porque abre el camino a docenas de vuelos semanales a Dubai, a EAU, a Baréin y a Oriente. A esto se le unirá una exención de visados", señaló el jefe del gobierno.

"Estamos derrumbando el conflicto árabe-israelí y convirtiéndolo en la cooperación árabe-israelí, para producir no solo un nuevo futuro, sino también un nuevo presente, y lo estamos haciendo a una velocidad mareante", presumió.

Destacó también que todos estos vuelos se realizan utilizando el espacio aéreo de Arabia Saudí, algo que Riad no permitía hasta hace meses a las aerolíneas israelíes.

Netanyahu se mostró confiado en que "el círculo de normalización continuará expandiéndose" y de que más países árabes se unirán "de una forma u otra" en los próximos meses: "Esto no puede pararse. No vamos a retroceder. Lo que estamos haciendo aquí hoy es histórico", señaló.

Además de FlyDubai, se espera que también abran vuelos directos entre los dos países en los próximos meses la aerolínea emiratí Etihad y las israelíes El Al e Israir.

Emiratos e Israel avanzan con rapidez en la normalización de relaciones, que hizo estallar por los aires el hasta hace poco consenso en el mundo árabe de no establecer lazos con Israel mientras este no firme un acuerdo de paz con los palestinos que acabe con la ocupación y de a luz la creación de un estado palestino independiente en base a las fronteras de 1967.

La decisión de Abu Dhabi, firmada el 15 de septiembre en Washington, fue seguida por Baréin, que también rubricó ese día los denominados Acuerdos de Abraham, y más tarde por Sudán, que se comprometió a hacer lo propio próximamente.