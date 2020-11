El secreto de David Bustamante para estar, de nuevo, en su "peso justo"

14/01/2019 David Bustamante, en una imagen de archivo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 26 (CHANCE)



Un David Bustamante más sincero que nunca ha confesado, el "El show de Bertín" en Canal Sur, su complicada relación con la comida y su complejo por los kilos de más que, en los últimos tiempos, han generado más de un comentario que ha afectado profundamente el autoestima del cantante.



El ex de Paula Echevarría ha desvelado, para sorpresa de todos, que durante el confinamiento engordó 8 kilos: "Me dio por cocinar y lo hacía muy bien". Un círculo vicioso en el que David se vio inmerso, ya que preparar suculentos platos implicaba comérselos posteriormente y, la falta de ejercicio físico a causa del encierro, derivó en un considerablemente aumento de peso difícil de asumir para el de San Vicente de la Barquera.



"Tenía una mala relación con la comida, la usaba como premio y luego me castigaba por comerla. Ha sido una lucha muy dura, todos tenemos espejo en nuestras casas", ha confesado, sin avergonzarse, de esta dura lucha por mantener la báscula a raya, que lleva librando desde que hace unos años dejó de lado los abdominales de los que presumía durante sus vacaciones en Ibiza con Paula Echevarría para dar paso a un cuerpo "fofisano", con el que el propio artista ha bromeado en alguna ocasión.



Sin embargo, hace unas semanas que Bustamante decidió dar un cambio radical a su vida, y "ahora me cuido con mi dieta y mi entrenador", por lo qque poco a poco ha ido perdiendo los ocho kilos que le sobraban y ha recuperado la mejor versión del espontáneo cantante que nos conquistó hace ya casi 20 años en la primera edición de "Operación triunfo".



Y es que el secreto del novio de Yana Olina para volver a estar en su "peso justo" no es otro que el "Método Pronokal", por el que rostros tan conocidos como Jorge Javier Vázquez o Carlota Corredera han cambiado radicalmente su imagen con una pérdida considerable de peso. Como el propio Bustamante confesaba hace unos días, no ha dudado en confiar en la doctora Electra Navarrete para desprenderse, de una vez por todas, de esos kilos de más que tanto le acomplejan.