El Monterrey despide a su entrenador, el argentino Antonio Mohamed

Monterrey (México), 25 nov (EFE).- El argentino Antonio Mohamed fue despedido este miércoles como entrenador del Monterrey del fútbol mexicano, tras quedar fuera de la liguilla del torneo Apertura, luego de haber conseguido un título de Liga y otro de Copa.

"El Club de Fútbol Monterrey informa que por mutuo acuerdo Antonio Mohamed deja la dirección técnica del primer equipo. Agradecemos el compromiso mostrado por 'Tony' y su cuerpo técnico y valoramos su contribución en los logros alcanzados", explicó el equipo en una nota de prensa.

Mohamed inició su segunda etapa como técnico del Monterrey a cinco partidos de finalizar la fase regular del Apertura 2019, torneo en el que recuperó a unos Rayados que estaban casi eliminados de la Liguilla por el título y logró clasificarlos a la fase de los ocho mejores.

El argentino llevó a su equipo a derrotar en diciembre en la final del Apertura 2019 al América en su casa, el estadio Azteca, para que los Rayados obtuvieran su quinto título de Liga.

A inicios de noviembre, Mohamed ayudó al Monterrey a concretar un triplete al ganarle al Tijuana en la final de la Copa Mx, trofeo que se unió a la Liga y la Liga de Campeones de la Concacaf.

Sin embargo, los malos resultado en el Clausura 2020 que al momento de su cancelación no logró una victoria y la eliminación en la repesca del Apertura 2020 el domingo pasado ante el Puebla, terminaron con el segundo ciclo de Mohamed en Rayados.

En su primera etapa al mando de los Rayados, Mohamed obtuvo una Copa y cayó en dos finales de Liga.

"Me toca agradecerles (a los aficionados) y decirles que espero que sigan siendo el motor al club porque lo llevan a ser más grande. Les mando todo mi cariño, soy Antonio, soy rayado por siempre y no es una despedida, es un hasta luego" se despidió Mohamed en un vídeo en redes sociales.

Los Rayados informaron en la nota de prensa que en los próximos días anunciaran al nuevo estratega que les "permita cumplir con los objetivos permanentes en la institución".