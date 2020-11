Cuba baja a 49 su cifra diaria de contagios de covid, la mayoría importados

Dos mujeres con tapabocas caminan junto a un mural en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora/Archivo

La Habana, 26 nov (EFE).- Cuba disminuyó a 49 los nuevos contagios de coronavirus este jueves, la mayoría importados (29), después de reportar durante dos días las mayores cifras de nuevos pacientes en las últimas tres semanas.

El número de hoy es inferior a los 76 y los 71 positivos registrados el miércoles y el martes de esta semana, respectivamente, un aumento notable frente a los 33, 48, 35 y 21 de jornadas anteriores.

La isla acumula así 8.075 positivos desde el inicio de la epidemia, de los que se han recuperado 7.497 pacientes (93 % del total), según datos actualizados del Ministerio cubano de Salud Pública (Minsap).

En instituciones sanitarias de la isla permanecen ingresadas 3.627 personas, de las que 443 son casos activos: un paciente crítico, otro en estado grave y el resto con evolución estable. El recuento oficial de muertes con el virus se mantiene en 133 desde el martes.

De los 49 contagios de este jueves, 29 son importados, entre ellos un ciudadano mexicano y un rumano, según el parte del Minsap, que no especifica los países de procedencia del resto de los viajeros, todos cubanos.

Las infecciones desde el exterior han aumentado en el país caribeño tras la apertura de fronteras el pasado octubre. Las autoridades cubanas no exigen PCR previo para entrar en la isla y en su lugar realizan un estudio a cada visitante, que debe permanecer aislado hasta la llegada de los resultados.

Las 10.596 muestras PCR completadas la víspera elevan a más de 1.072.107 el acumulado de pruebas de este tipo realizadas en Cuba desde marzo.

Entre los pacientes autóctonos hay 20 contactos de otros confirmados.

Santiago de Cuba (este) concentra la mayoría de los casos locales de hoy con 9 enfermos. La provincia oriental se mantuvo libre de coronavirus por seis meses hasta la aparición de enfermos el pasado 11 de noviembre.

La cercana Holguín reporta 1 caso, mientras que Pinar del Río (oeste), el epicentro actual de la epidemia en la isla, registró 4.

La Habana rompió su racha de cinco días consecutivos sin confirmados autóctonos con 6 nuevos positivos.

La capital se encuentra a un paso de entrar oficialmente en la "nueva normalidad" que rige en la mayoría del país desde el pasado 12 de octubre, aunque las autoridades de momento no han anunciado fechas concretas.

Esta última etapa del plan nacional de reapertura incluye la activación de servicios a toda capacidad, y se encuentra vigente en casi todas las provincias, a excepción de La Habana, Ciego de Ávila, Pinar del Río y Sancti Spiritus (centro), estas dos todavía con fuertes restricciones en todo su territorio.