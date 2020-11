Coronavirus.- Eslovaquia paraliza el segundo cribado masivo tras las dudas sobre su alcance

BRATISLAVA, 26 (DPA/EP)



El Gobierno de Eslovaquia ha aplazado el inicio del segundo cribado masivo que tenía previsto comenzar el 6 de diciembre, después de que varias autoridades cuestionasen que se intentase realizar pruebas a toda la población en lugar de concentrarse en colectivos vulnerables.



El primer ministro, Igor Matovic, ha aplazado 'sine die' los planes de esta segunda ronda de pruebas, después de que entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre fuesen sometidos a test 3,6 de los 5,5 millones de personas residentes en el país.



Las pruebas tienen carácter voluntario, pero quien no presente un resultado negativo puede quedar vetado durante dos semanas para acudir a su puesto de trabajo.



Los detractores de esta medida sostienen que implica un esfuerzo titánico y no tiene efectos claros. Atribuyen el descenso de los contagios en las últimas semanas al confinamiento parcial ordenado en octubre y no tanto al cribado masivo.



Las autoridades sanitarias eslovacas tenían registradas hasta este jueves 101.257 casos, 1.953 más que el miércoles, mientras que 749 personas han perdido la vida víctimas de la COVID-19, 17 más que en el balance anterior.

