Chile.- El Gobierno de Chile tilda las protestas de "delincuencia pura y dura" y avisa de que "no va a salir gratis"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, ha calificado las protestas registradas durante la noche del miércoles en la capital, Santiago, de "delincuencia pura y dura", al tiempo que ha avisado a los responsables de los altercados de que "no les va a salir gratis".



Las protestas se convocaron en rechazo de la decisión del presidente, Sebastián Piñera, de bloquear el proyecto de ley --presentado por la oposición-- que permitiría un segundo retiro de hasta el 10 por ciento de los fondos provisionales del sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el sistema de pensiones privado del país, sin pagar impuestos en el marco de la pandemia de coronavirus.



Para dispersar las concentraciones, Carabineros empleó camiones de agua y gases lacrimógenos, mientras que los manifestantes respondieron montando barricadas y prendiendo pequeñas fogatas. Los desórdenes también afectaron al transporte público y se registraron saqueos.



La jornada se saldó con la detención de 17 personas por, entre otros delitos, saqueos y lanzamiento de cócteles molotov, según ha confirmado este jueves Delgado, ha informado el diario local 'La Tercera'.



A juicio de Delgado, hubo "cientos de delincuentes que no los moviliza ninguna causa, ninguna idea, ninguna demanda social". De forma paralela, ha advertido de que el número de detenidos por estos hechos puede aumentar.



"Pero esto no termina acá, porque esta investigación puede seguir dando mucha información, todavía estamos analizando distintas imágenes, todavía estamos analizando distintas evidencias que está dejando esta manifestación violenta", ha dicho, antes de afirmar que pedirá a la Fiscalía que dé "prioridad" a esta investigación.



"Estas personas que solo quieren destruir deben ser perseguidas y castigadas como corresponde", ha reiterado. "Como Gobierno, vamos a poner todos nuestros esfuerzos y el apoyo total para Carabineros para seguir investigando a estas personas", ha garantizado.



Este jueves se votan en el Senado los dos planes presentados para retirar el 10 por ciento de los fondos de pensiones, uno planteado por la oposición y el otro por la Administración de Piñera. Ambos proyectos necesitarían de tres senadores del otro bando para que se aprueben sus respectivos proyectos, algo que, por el momento, parece bastante difícil de conseguir, según recalca la prensa chilena.

