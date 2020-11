Bajofondo considera "muy trascendente" su primera nominación a los Grammy

En la imagen, el m�sico y productor uruguayo Juan Campod�nico. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 26 nov (EFE).- Tras más de 15 años exportando música desde el Río de la Plata e intentando sacudirse la etiqueta de 'tango electrónico' -aunque sin renunciar a ella- que le acompaña desde su origen, Bajofondo ha sumado su primera nominación a los Grammy pese a que, en su historia, suma 5 candidaturas 'latinas'.

El productor y compositor uruguayo Juan Campodónico, una de las dos caras visibles del grupo junto al argentino Gustavo Santaolalla, figura referente del rock latinoamericano y ganador de dos Óscar por sus bandas sonoras, ve "supersorprendente" que "Aura" (2019) figure entre los mejores cinco álbumes en categoría rock o alternativo en la edición 63 de estos premios que se darán el 31 de enero.

"Es una categoría que nos gusta muchísimo, porque todos más o menos venimos de ahí. Por más que Bajofondo no haga rock, este proyecto tiene mucho de rock. Nos sentimos cómodos en esa categoría. En otros países nos incluyen en 'world music' o folclore, pero en este caso nos va muy bien la categoría. Es supersorprendente", explica a Efe Campodónico.

Para ese galardón compiten con "Monstruo", de la chilena Cami; "Sobrevolando", de las puertorriqueños Cultura Profética; "La conquista del espacio", del argentino Fito Páez; y "Miss Colombia", de la canadiense de origen colombiano Lido Pimienta.

El productor de, entre otros, los aclamados discos de Jorge Drexler "Eco" y "12 segundos de oscuridad" se muestra exultante por la noticia que, relata, supo por Santaolalla, quien le llamó desde Los Ángeles (Estados Unidos), donde reside, y que le explicaba que, tras conocerse la candidatura, la música de Bajofondo sonaba en las radios de allí.

"Con este disco hemos estado nominados en lugares distintos, los Gardel (Argentina), los Grafitti (Uruguay)... incluso en los Latin Grammy a la Grabación del Año (por el sencillo "Solari Yacumenza"), que no ganamos porque era muy difícil. Estar en esa categoría ya era un premio para nosotros. Y ahora que pensamos que habíamos terminado, aparece esta noticia y es increíble", asevera.

El músico y compositor califica de "muy trascendente" esta primera nominación a los Grammy, pese a las cinco candidaturas a los Latin Grammy a lo largo de la historia de Bajofondo, dos de las cuales -pertenecientes al álbum "Presente" (2013)- fueron premios, ya que llega "en un momento de reinvención para la banda", apunta.

El grupo argentino-uruguayo cuenta con ocho miembros, siete músicos -Campodónico, Santaolalla, Javier Casalla, Martín Ferres Luciano Supervielle, Gabriel Casacuberta y Adrián Sosa- y la VJ Verónica Loza, encargada de la parte visual de los conciertos, y, según confiesa el productor uruguayo, ya está trabajando "en un nuevo álbum muy interesante".

No obstante, se apresura a decir entre risas que no puede contar "ni un detalle".

"Aura" fue lanzado a finales de septiembre de 2019 y presentado en octubre de ese año en dos conciertos en Montevideo, pero la pandemia de la covid-19 arrasó con lo que debería haber sido una gira por varios países.

Ese álbum, grabado tras más de 6 años de ausencia de Bajofondo en un estudio -mientras sus miembros integraban diferentes proyectos individuales o colectivos-, se alejó un poco de la electrónica predominante en otras composiciones y, como reconoce el propio Campodónico, fue pensado "como el más psicodélico" y bien "experimental, con estructuras más laxas".

No obstante, cree que Bajofondo "tiene un lenguaje musical propio" y que, pese a todas las influencias del tango, de la electrónica, de la clásica o del jazz, sus integrantes arman "un cóctel" y lo sirven "con un lenguaje propio".

"Parte de lo valioso de Bajofondo es que vamos contra las reglas establecidas y sigue llamando la atención igual. Es algo muy lindo de Bajofondo y, en este caso de 'Aura', que tenga una repercusión y un reconocimiento a distintos niveles", señala.

Y, pese a la "pena tremenda" que le da que la pandemia pueda impedir que el grupo acuda al evento de enero, brinda por que a Bajofondo aún le quedan "unos cuantos años más".

