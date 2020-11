Asraf Beno reprocha a Isa Pantoja su poca atención: "Estás pasando los límites ¿eh? Esta no te lo perdono"

27/11/2020 ISA PANTOJA Y ASRAF BENO EUROPA ESPA�A SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 26 (CHANCE)



Qué la relación entre Isa Pantoja y Asraf Beno siempre ha tenido una sombra, es una realidad, pero desde que los dos salieron del reality donde se conocieron, GH VIP, nunca más hemos vuelto a ver tan de cerca cómo era el trato de los dos tortolitos. Es ahora, en La casa fuerte, donde nos volvemos a dar cuenta que entre ellos hay algo que no funciona, ya sea la comunicación o las formas que ambos tienen para dirigirse cuando hay un problema.



En la noche de hoy, se han emitido dos vídeos durante el programa en los que hemos visto a Asraf Beno tratar de muy malas formas a Isa Pantoja con declaraciones que nos han dejado de lo más sorprendentes... Y es que el concursante siente que su pareja no se preocupa por él todo lo que debería.



Isa Pantoja le ha reprochado que sea muy cotilla con los demás concursantes de la casa y él se ha enfadado de tal manera que le ha contestado diciendo que: "Tu eres una metemierda, hablas con Samira y luego hablas con Cristini". Además, Asraf le ha confesado a su pareja que no le gustó que el martes le mandara callar delante de Sandra Barneda: "A mí no me mandes callar delante de nadie. No me vuelvas a corregir delante de nadie".



Frases como: "Estás pasando los límites ¿eh? Esta no te lo perdono" que nos han sorprendido porque no sabíamos que el concursante hablase así a la hija de Isabel Pantoja, pero con las que demuestra que no le gusta cómo le trata y se lo intenta hacer ver con estas demoledoras declaraciones.



Jorge Javier Vázquez le ha preguntado al concursante que por qué le recrimina a su pareja que no le he apoya y este le ha confesado: "Alguna vez no me he sentido arropado por ella, pero serán inseguridades mías, no sé. Serán mis traumas del pasado, de nuestro comienzo... no sé, me habré quedado con secuelas".