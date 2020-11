Ana Obregón recuerda, emocionada, la graduación universitaria de Aless Lequio

MADRID, 26 (CHANCE)



Ana Obregón ha vuelto a utilizar sus redes sociales para recordar un momento muy especial con su hijo Aless Lequio. En este caso se trata de la graduación del joven en Miami de sus dos carreras, algo que le llenó de orgullo y emoción a la actriz y que la hizo emocionarse, eso sí, con lágrimas diferentes de las que tiene ahora por la tristeza de no poder abrazar a su hijo.



"Tal di*a como hoy hace 7 an*os en Miami a punto de graduarte de tus dos carreras. Cuando las la*grimas no eran rojas sino de felicidad. Cuando rei*amos con ilusio*n ante tu brillante futuro. Cuando no podi*a ni imaginar que llegari*a un maldito momento en que mi u*nico esbozo de sonrisa es saber que cada di*a que pasa es un di*a menos para estar juntos".



Con esta especial dedicatoria, Isabel Pantoja ha compartido una fotografía del momento junto a su hijo Aless Lequio y ha mostrado, nuevamente, el dolor tan inmenso que tiene tras el fallecimiento del joven.



Se trata de la primera publicación que hace Ana Obregón en sus redes sociales después de conceder una entrevista en exclusiva con la revista ¡HOLA! en la que abrió su corazón y aseguró que cumpliría el último deseo de Aless Lequio, crear una fundación de investigación contra el cáncer.





Te Recomendamos