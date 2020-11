Alemania.- El conductor del coche que se estrelló contra la puerta de la Cancillería es puesto en libertad

BERLÍN, 26 (DPA/EP)



El conductor del vehículo que se estrelló el miércoles por la mañana contra la puerta de la Cancillería alemana, donde tiene su oficina Angela Merkel, ha sido puesto en libertad este jueves, según ha informado la Policía.



Un portavoz de las fuerzas de seguridad ha señalado que no existen motivos por los que alargar el arresto o trasladarlo a una instalación psiquiátrica.



No obstante, la investigación sobre lo sucedido sigue adelante, si bien el incidente no provocó daños graves ni dejó heridos. El vehículo conducido por el hombre, de 54 años, golpeó la puerta de la Cancillería a muy poca velocidad.



El coche tenía escrito 'Culpables de las muertes de niños y ancianos' y 'Acabad con la política de la globalización'. Al parecer, en febrero de 2014 el mismo vehículo, que en aquella ocasión portaba un mensaje sobre los riesgos del cambio climático así como 'Nicole te quiero', también chocó contra la puerta de la Cancillería.



Merkel se encontraba en el interior del edificio manteniendo una reunión con su gabinete cuando se ha producido el suceso y esta tarde tiene prevista una videoconferencia con los gobernadores regionales para discutir sobre la respuesta frente a la pandemia.

Te Recomendamos