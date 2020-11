Von der Leyen: "A día de hoy no puedo asegurar que habrá acuerdo" del Brexit

La presidenta de la Comisi�n Europea, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo en un debate sobre la preparaci�n de la pr�xima cumbre comunitaria de los d�as 10 y 11 de diciembre. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Bruselas, 25 nov (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció este miércoles que a día de hoy no puede asegurar que se vaya a lograr un acuerdo sobre la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido en los que definió como "días decisivos" para estas negociaciones.

"Estos son días decisivos para nuestras negociaciones con el Reino Unido pero, francamente, a día de hoy no puedo asegurar que al final habrá un acuerdo", señaló Von der Leyen ante el Parlamento Europeo en un debate sobre la preparación de la próxima cumbre comunitaria de los días 10 y 11 de diciembre.

La presidenta del Ejecutivo comunitario reconoció "un progreso genuino" en cuestiones "importantes", como en la coordinación de los sistemas de seguridad social, bienes y servicios o transporte, áreas en las que ya hay "un borrador de un posible texto final".

"En estos temas aun hay algunos asuntos importantes que consensuar, pero deberíamos poder hacerlo", explicó.

Sin embargo, admitió que sigue habiendo tres asuntos "que pueden marcar la diferencia entre tener o no un acuerdo": la competencia justa, la gobernanza del futuro acuerdo y el sector pesquero.

"Con el poco tiempo que nos queda haremos todo lo que esté en nuestro poder para llegar a un acuerdo. Estamos listos para ser creativos, pero no para poner en cuestión la integridad del mercado único, la principal salvaguardia de la riqueza y prosperidad de Europa", añadió.

Von der Leyen señaló que el acuerdo final debe contener "mecanismos robustos" para asegurar que la competencia sigue siendo "libre y justa" en el tiempo, un capítulo en el que admitió "problemas serios" para acordar el cómo garantizar el cumplimiento de las normas de ayudas de Estado.

También persisten "dificultades significativas" sobre cómo asegurar que ambos bloques mantienen estándares similares sobre empleo, transparencia fiscal, derechos sociales o clima una vez el Reino Unido ya no esté vinculado a las normas europeas.

"Queremos saber qué soluciones estarán disponibles en el caso de que una de las partes se desvíe (de estos estándares) en el futuro. La confianza es buena, pero la ley es mejor", afirmó Von der Leyen.

Además, incidió en que es esencial acordar un sistema que garantice que "lo que se ha acordado es que lo que se hace", a la luz de "experiencias recientes", en una referencia velada a los planes británicos de romper varias cláusulas del acuerdo de retirada que acordaron la UE y el Reino Unido.

Respecto a la pesca, la presidenta alemana recalcó que "nadie cuestiona la soberanía británica en sus aguas" y afirmó que la UE pide "predictibilidad y garantías para los pescadores que han faenado en estas aguas durante décadas, si no siglos".

"Los próximos días serán decisivos. La Unión Europea está preparada para que no haya acuerdo, pero preferimos que lo haya", concluyó Von der Leyen, que recalcó que, con o sin pacto, "habrá una diferencia clara entre ser un miembro completo de la UE o simplemente un socio valorado".