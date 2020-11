Un tribunal desestima la demanda de Navalni contra el Servicio de Seguridad ruso

El l�der opositor ruso, Alex�i Navalni, en una manifestaci�n en Mosc�, el pasado mes de febrero. EFE/EPA/YURI KOCHETKOV/Archivo

Moscú, 25 nov (EFE).- Un tribunal de Moscú desestimó hoy la demanda presentada por el Fondo de Lucha contra la Corrupción del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, contra el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), tras su negativa a investigar el envenenamiento del político.

Según la agencia Interfax, el Fondo de Lucha contra la Corrupción acusó al FSB de "inacción" tras negarse a abrir una causa penal en base al artículo 355 del Código Penal ruso, que contempla "la producción, almacenado o venta de armas químicas" como el Novichok, con el que fue envenenado el opositor ruso en agosto pasado.

El fondo de Navalni envió anteriormente una solicitud al FSB para que abriese dicha causa penal, a lo que la entidad respondió que "no existen fundamentos" para iniciar un proceso ya que "otro órgano de seguridad lleva a cabo las investigaciones preliminares".

A mediados de noviembre, el líder opositor ruso acusó directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, de ser el responsable de su envenenamiento.

"Sostengo que detrás de los hechos está Putin y no tengo otras versiones de lo ocurrido", dijo Navalni al semanario alemán "Der Spiegel", antes de subrayar que "el dato más importante es (el agente nervioso) Novichok".

Según Navalni, "sólo tres personas" pueden haber dado la orden de utilizarlo: el jefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), el del Servicio de Espionaje Exterior (SVR) y el servicio de inteligencia militar de Rusia (GRU).

"Una decisión así --añadió-- no se puede tomar sin la orden de Putin" porque se trata de sus subordinados.