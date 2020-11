Shiffrin se 'salta' Lech; Vlhova, a reforzar liderato

Mikaela Shiffrin. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI/Archivo

Madrid, 25 nov (EFE).- La estadounidense Mikaela Shiffrin, la gran dominadora del esquí alpino los pasados años, que regresó a la alta competición el pasado fin de semana, 300 días después de disputar -y ganar- su última carrera, será de nuevo la gran ausente en el gigante paralelo de la Copa del Mundo de este jueves en Lech/Zürs (Austria), que prefiere 'saltarse' para seguir entrenándose.

La baja de Shiffrin -doble campeona olímpica, quíntuple oro mundial y triple ganadora de la Copa del Mundo, torneo en el que cuenta 66 victorias- la puede aprovechar para reforzar su liderato en la competición de la regularidad la eslovaca Petra Vlhova, ganadora de los dos eslalon disputados el sábado y el domingo pasados en Levi (Finlandia), en los que la súper-campeona de Vail acabó segunda y quinta, respectivamente.

Shiffrin, al igual que Vlhova de 25 años, no capturó la pasada temporada su cuarto triunfo seguido en la general de la Copa del Mundo por la repentina muerte de su padre, Jeff, primero; y por las sucesivas cancelaciones de pruebas a causa del covid-19, después. Se suspendieron las carreras de Are (Suecia), donde tenía previsto su regreso; y las finales de la competición, en Cortina d'Ampezzo (Italia). Y la general se la acabó anotando, por primera vez en la historia, una italiana: Federica Brignone.

La estadounidense también se perdió, a causa de una lesión de espalda, la apertura de la temporada, en Sölden (Austria). Un gigante que ganó la italiana Marta Bassino por delante de su compatriota Brignone, que en marzo se llevó a Italia el gran Globo de Cristal desde que lo hiciera por última vez el irrepetible Alberto Tomba, en 1995. Vlhova concluyó en tercera posición la prueba inaugural.

La eslovaca -que aprovechó las ausencias de Shiffrin, la mejor eslalonista de todos los tiempos (43 triunfos), para ganar el último Globo de esa especialidad- encabeza la general de la Copa del Mundo con 260 puntos, 85 más que la suiza Michelle Gisin, quinta y segunda en las dos pruebas de Levi. Shiffrin es tercera, con 125 puntos.

La austriaca Andrea Linsberger, dos veces tercera en Laponia, y otra suiza, Wendy Holdener, que repitió cuarta plaza el pasado fin de semana, también intentarán aprovechar la nueva ausencia de Shiffrin para intentar avanzar en la general.

En Lech, que vuelve al calendario de la Copa del Mundo 26 años después, también competirán los hombres, que afrontarán el viernes, en idéntica especialidad, su segunda prueba del curso, después del gigante de Sölden, que ganó de forma (absolutamente) sorprendente el noruego Lucas Braathen.

Brathen se impuso en el glaciar tirolés por delante del suizo Marco Odermatt, que el pasado sábado dio positivo, al igual que sus compatriotas Loic Meillard y Justin Murisier, en covid-19.

Tampoco competirá en la bella estación de Vorarlberg el austriaco Marco Schwarz, cuyo positivo se dio a conocer el martes, y que unió su nombre al de otros ilustres infectados -por fortuna sin mayores complicaciones- como el italiano Manfred Mölgg.

La pandemia no es ajena al deporte rey invernal. Y el pasado fin de semana las suecas se perdieron los dos eslalon de Levi por el positivo de su técnico principal, el austriaco Christian Thoma, y después de que las autoridades finesas decretaran, por ese motivo, la cuarentena de todo el equipo al completo.

Los dos gigantes paralelos de Lech/Zürs de este jueves y del viernes se resolverán en horario de tarde-noche, antes de que la Copa del Mundo se traslade a St-Moritz (Suiza). Donde el siguiente fin de semana -5 y 6 de diciembre- las mujeres disputarán dos pruebas de supergigante y los chicos dos de gigante.

Adrian R. Huber