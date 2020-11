Rey Felipe.- Adelante denuncia que la concesión de una medalla de honor "que no existe" al Rey es la "apología de una chapuza"

25/11/2020 Inmaculada Nieto, este mi�rcoles ESPA�A EUROPA ANDALUC�A POL�TICA ADELANTE ANDALUC�A



SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)



El grupo Adelante Andalucía ha denunciado este miércoles que la concesión por parte del Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs) de una medalla de honor "que no existe" al Rey Felipe VI es la "apología de una chapuza".



Así se ha pronunciado en rueda de prensa, la portavoz del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, en relación con la decisión de ayer del Consejo de Gobierno andaluz de conceder al Rey Felipe VI la primera Medalla de Honor de Andalucía al entender que "ahora más que nunca" el monarca es "el mejor símbolo de la unidad de España, y es más necesario que nunca en los tiempos que vivimos, uno de los momentos más comprometidos de nuestra historia contemporánea".



"Es la apología de una chapuza, y tiene una lectura política que nos coloca en el ámbito de un Gobierno que o bien no sabe cuáles son los procedimientos para hacer las cosas o bien tiene un profundo desprecio por los mismos", según Nieto.



A este respecto, ha explicado que la Junta ha hecho esa anuncio sin que esa medalla esté contemplada en el Decreto 602/2019, de 3 de diciembre, por el que se regulan las distinciones honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se crea el catálogo de premios concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía.



Según ha señalado, ha abierto el procedimiento para la creación de esa medalla y que se contemple en el citado decreto con posterioridad a la decisión de conceder la primera medalla de honor de Andalucía al Rey Felipe VI.



"Es una chapuza", según ha recalcado Inmaculada Nieto, quien ha criticado que luego los miembros del Gobierno andaluz se ufanen de ser "magníficos gestores". Ha insistido en que han anunciado la concesión al Rey de una medalla que "no existe" aún, ya que no está contemplada en el decreto que regula las distinciones en Andalucía.