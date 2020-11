Rays y las Grandes Ligas investigan la detención de Arozarena en México

Fotograf�a de archivo del guardabosques de Los Rays de Tampa Bay, Randy Arozarena. EFE/EPA/JOHN G./Archivo

Tampa Bay (EE.UU.), 24 nov (EFE).- Los Rays de Tampa Bay indicaron que se encuentran recopilando datos sobre la detención de su guardabosques cubano Randy Arozarena, en el estado de Yucatán (México).

"Estamos al tanto de los informes de que Randy Arozarena fue detenido en México", dijeron los Rays en un breve comunicado.

En el mismo texto indican que "Estamos recopilando más información sobre esta situación y no tenemos más comentarios en este momento".

Una fuente también indicó que las Grandes Ligas están investigando la situación.

Arozarena fue detenido en el estado mexicano de Yucatán por una situación que involucra denuncias de violencia doméstica.

La Fiscalía del estado de Yucatán confirmó el martes que Arozarena fue detenido "por problemas relacionados con su ex pareja".

El cubano aún no es acusado formalmente. La ley mexicana permite un período de dos días para que los fiscales decidan si presentan cargos. Normalmente, los sospechosos están en la cárcel en espera de esa decisión.

Arozarena no ha hecho comentarios públicos y no está claro si tiene abogado.

El pelotero cubano bateó para .377 con 10 jonrones y 14 impulsadas en 20 juegos de postemporada para los Rays de Tampa Bay. Fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.