Promedio Dow Jones cerró por primera vez sobre 30.000: Gráfico

(Bloomberg) -- Casi cuatro años después de superar los 20.000 por primera vez, el Promedio Industrial Dow Jones alcanzó ayer otro hito: los 30.000. El alza pone de relieve un extraordinario recorrido durante 2020 del índice de acciones líderes, que se acercó a dicha marca en febrero antes de retroceder más de 1.000 marcas hasta caer a su mínimo durante la pandemia de 18.591,93 en marzo. Los prometedores resultados de las vacunas y la mejora de la economía han ayudado a impulsar las acciones de Estados Unidos desde entonces. El indicador avanzó 1,5% el martes para impulsar su avance del año hasta la fecha a 5,3%.

Nota Original:Dow Average Just Closed Above 30,000 for the First Time: Chart

©2020 Bloomberg L.P.