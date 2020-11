Previsiones Deportes AFP de las 12H00 GMT

- FÚTBOL

Copa Libertadores

Asunción:

Presentación del duelo entre Guaraní de Paraguay Gremio de Porto Alegre por la ida de octavos de Copa Libertadores.

(Fbl Libertadores 2020 Octavos PAR BRA Guaraní Gremio Presentación, unas 450 palabras - Hacia las 17H00 GMT)

Quito, Ecuador:

Comentario del choque entre Independiente del Valle y Nacional de Uruguay por la ida de octavos de final de Copa Libertadores.

(Fbl Libertadores 2020 Octavos ECU URU DelValle NacionalURU, Nota - Hacia las 00H15 GMT del jueves)

Manta, Ecuador:

Comentario del choque de ida entre Delfín y Palmeiras por octavos de final de Copa Libertadores.

(Fbl Libertadores 2020 Octavos ECU BRA Delfín Palmeiras Nota, 500 palabras - Hacia las 00H15 GMT del jueves)

Asunción:

Comentario del duelo de ida entre Libertad de Paraguay y Jorge Wilsetermann por octavos de final de la Libertadores.

(Fbl Libertadores 2020 Octavos PAR BOL Libertad Wilstermann Nota, 500 palabras - Hacia las 02H30 GMT del jueves)

Porto Alegre:

Comentario del partido de ida de octavos de final entre Internacional de Brasil y Boca Juniors argentino por Copa Libertadores.

(Fbl Libertadores 2020 Octavos BRA ARG Inter Boca Nota, 500 palabras - Hacia las 02H30 GMT del jueves)

Copa Sudamericana

Montevideo:

River uruguayo recibea la Católica en choque por Sudamericana con historia

River Plate uruguayo recibe este jueves en Montevideo a Universidad Católica de Chile en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2020, en un choque que ya tiene historia en este torneo que los verá enfrentarse por tercera vez.

(Fbl Sudamericana 2020 URU CHI Católica RiverURU Presentación, unas 540 palabras - Ya transmitida)

Buenos Aires:

Presentación del partido entre Defensa y Justicia de Argentina contra Vasco de Brasil en octavos de Sudamericana.

(Fbl Sudamericana 2020 Octavos ARG BRA Presentación, unas 450 palabras - Hacia las 17H00 GMT)

Barranquilla:

Presentación del partido entre el colombiano Junior de Barranquilla y Unión La Calera de Chile por la ida de octavos de Copa Sudamericana.

(Fbl Sudamericana 2020 Octavos COL CHI Junior LaCalera Presentación, unas 450 palabras - Hacia las 17H00 GMT)

La Paz:

Comentario del duelo en el que Bolívar enfrenta a Lanús de Argentina en duelo de ida de octavos de la Sudamericana.

(Fbl Sudamericana 2020 Octavos BOL ARG Nota, unas 500 palabras - Hacia las 00H15 GMT del jueves)

Coquimbo:

Comentario del choquye entre Coquimbo y Sport Huancayo por octavos de Sudamericana-2020.

(Fbl Sudamericana 2020 Coquimbo Huancayo Nota, unas 500 palabras - Hacia las 02H30 GMT del jueves)

Montevideo:

Comentario del partido de ida de Copa Sudamericana que disputarán el uruguayo Fénix e Independiente de Argentina.

(Fbl Sudamericana 2020 Octavos URU ARG Fenix Independiente Nota, unas 500 palabras - Hacia las 02H30 GMT)

Liga de Campeones

Milán, Italia:

Comentario del partido de Liga de Campeones entre Inter y Real Madrid

(Fbl Liga Campeones GrupoB ITA ESP Nota, 500 palabras - Hacua las 23H00 GMT)

FOTOS

Madrid:

Comentario del partido de Liga de Campeones entre Atlético Madrid y Lokomotiv Moscú

(Fbl Liga Campeones GrupoA ESP RUS Nota, 500 palabras - Hacia las 23H00 GMT)

FOTOS

París:

Comentario de la jornada del miércoles de la Liga de Campeones

(Fbl Liga Campeones Nota Central, 600 palabras - Hacia las 23H00 GMT)

Europa League:

Madrid:

Villarreal busca su pase a dieciseisavos; Granada y Real Sociedad sumar puntos

El Villarreal puede certificar el jueves su pase a dieciseisavos de final de la Europa League si vence al Maccabi de Tel Aviv, mientras Real Sociedad y Granada buscan tres puntos que encarrilen su pase.

(Fbl Liga Europa ESP Presentación, 600 palabras - Ya transmitida)

Campeonatos latinoamericanos

México:

Comentario del inicio de los cuartos de final del torneo Apertura del fútbol mexicano.

(Fbl MEX Resumen, unas 500 palabras - Hacia las 03H30 GMT del jueves)

Premios de la FIFA

París:

Messi, Neymar, Thiago Alcántara y Sergio Ramos, entre los finalistas del FIFA The Best

El argentino Leo Messi, el brasileño Neymar y los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara, además del polaco Robert Lewandowski, vencedor del premio de la UEFA tras ganar con el Bayern Múnich la Champions, forman parte de los once finalistas del Premio FIFA The Best, anunciados este miércoles por este organismo.

(Fbl BRA FRA premio GER POL Nota, 650 palabras - Ya transmitida)

