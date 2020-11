Nueva protesta ante al banco del que el rey de Tailandia es máximo accionista

Una estudiante tailandesa hace el saludo con tres dedos durante una manifestaci�n contra del gobierno tailand�s, en Bangkok, Tailandia,el pasado s�bado. EFE/ Narong Sangnak

Bangkok, 25 nov (EFE).- La sede en Bangkok del Banco Siam Comercial (SCB), donde el rey de Tailandia es máximo accionista, será el epicentro este miércoles de una nueva protesta del movimiento liderado por estudiantes que reclama reformas democráticas en la política y la Casa Real del país.

La protesta de hoy centra sus reclamaciones en las finanzas del rey Vajiralongkorn, que se otorgó al ascender al trono el poder controlar personalmente una fortuna real valorada en al menos 35.000 millones de dólares (unos 29.000 millones de euros).

Aunque en un principio la manifestación se convocó entorno a la sede de la Oficina de Propiedades de la Corona, los organizadores anunciaron la noche del martes cambiar el punto de reunión ante el despliegue allí de unos 6.000 policías y barricadas con alambres de cuchilla, además de para evitar las contra protestas de los monárquicos.

A pesar de las que manifestaciones prodemocráticas lideradas por estudiantes, que comenzaron de forma regular en julio, son pacíficas, las autoridades han usado en varias ocasiones material antidisturbios contra los manifestantes, como cañones de agua y gases lacrimógenos.

VIOLENCIA POLICIAL

"Recurrir a la violencia, o a medidas duras, para tratar de poner fin a las protestas no hará más que afianzar aún más la opinión de que el gobierno actual no representa los ideales del pueblo", apunta en un comunicado Mu Sochua, representante del grupo Parlamentarios de ASEAN por los derechos humanos, al reclamar a las autoridades un tono "conciliador".

La protesta de hoy se celebra en la sede del banco SCB donde el rey Vajiralongkorn es máximo accionista con el 23,38 por ciento de las acciones, conforme a los últimos datos publicados en el mercado de valores de Tailandia.

Las manifestaciones, encabezadas por agrupaciones estudiantiles, discurren casi a diario, algunas de ellas multitudinarias, desafían de manera pública el tabú en la sociedad tailandesa sobre el estatus del rey y la Casa Real, amparados por ley ante el insulto o la crítica con duras penas de cárcel.

LESA MAJESTAD

La Policía ha presentado en los últimos días cargos contra varios líderes prodemocráticos por lesa majestad, un delito penado con hasta 15 años de prisión, y estudia ampliar la acusación a más cabecillas de las manifestaciones.

"Nadie debe ser arrestado o encarcelado simplemente por criticar a funcionarios públicos o un sistema de gobierno (...) Tailandia no debería responder a las protestas pacíficas reprimiendo a los manifestantes mediante enjuiciamientos que amordazan el discurso", dijo en un comunicado la abogada Amal Clooney, copresidente de la Fundación Clooney para la Justicia.

El rey Vajiralongkorn, de 68 años y que ascendió al trono en 2016, despierta menos respecto que su difunto padre, el venerado Bhumibol Adulyadej, y sus largas estancias en Alemania son criticadas por los estudiantes.

El monarca, que vive en Alemania pero que se encuentra en Tailandia desde mediados de octubre, aumentó su poder al tomar control personal de varias unidades militares en Bangkok y de la fortuna real.

CONTROL PERSONAL DE LAS FINANZAS

El Parlamento elegido a dedo por la antigua junta militar (2014-2019) aprobó a petición del monarca una enmienda a la ley en julio de 2017 para que la Oficina de la Propiedad de la Corona, que gestiona la fortuna de la familia real, quedara bajo la autoridad única del rey Vajilalongkorn.

La Casa Real de Tailandia es la más rica del mundo, según un estudio publicado en 2011 por la revista Forbes, y cuenta con una amplia cartera de inversiones en propiedades y empresas.