Nerea Eizaguirre: "Es un honor entrenar y jugar con Jennifer Hermoso"

La jugadora Nerea Eizaguirre. EFE/Pepe Torres/Archivo

Las Rozas (Madrid), 25 nov (EFE).- Nerea Eizaguirre, centrocampista internacional de la Real Sociedad y la selección española, declaró este miércoles que es "un honor entrenar y jugar al lado" de Jennifer Hermoso, nominada al premio FIFA 'The Best' a la mejor jugadora del año.

"Jennifer es una de las mejores jugadoras de la Liga, está en ojos de todo el mundo y nosotros estamos encantados de estar con ella. Es un honor entrenar y tener a una jugadora así al lado", dijo Eizaguirre, en conferencia de prensa.

La selección española está decidida a asaltar el liderato del Grupo D en su compromiso del viernes 27 de noviembre frente a Moldavia y el martes 1 de diciembre podría certificar su clasificación para el Europeo contra Polonia, su principal rival por la primera plaza.

A España le bastaría con ganar ante la selección de Moldavia y no perder frente a Polonia para asegurar su pase directo.

"El equipo está bien, entrena con mucha intensidad y tenemos dos partidos por delante que queremos ganar porque son importantes y estamos haciendo trabajo muy bueno", declaró la futbolista de la Real Sociedad, que debutó hace un mes con la selección absoluto en un partido frente a la República Checa.

"Una siente alegría cuando debuta porque al principio no te lo crees pero luego te vas mentalizando. Cuando salí al campo estaba nerviosa, pero disfruté mucho", señaló.

"Mi objetivo es aprender y seguir creciendo. Me gusta tener el balón, encarar, buscar cosas diferentes y esta selección lo que tiene es eso", comentó Eizaguirre, para la que es "un honor estar rodeada de gente tan buena como persona y deportista".

"Es un aprendizaje continuo y te sirve para mejorar personalmente. Somos muy jóvenes, tenemos mucho que aprender y mejorar y el objetivo es ser cada día mejores futbolistas", concluyó.