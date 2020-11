Morton firma con los Bravos por 15 millones y una temporada

En la imagen, Charlie Morton, cuando jugaba con los Rays de Tampa Bay. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Atlanta (EE.UU.), 24 nov (EFE).- El lanzador derecho Charlie Morton firmó el martes un contrato por una temporada y 15 millones de dólares con los Bravos de Atlanta.

El movimiento podría reforzar la rotación de un equipo que se quedó a un juego de la Serie Mundial y podría regresar mejor para la temporada del 2021.

Morton, de 37 años, ha pulido su reputación como lanzador de grandes juegos, terminando el séptimo de la Serie Mundial 2017 con los Astros de Houston y ganando el séptimo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana esta temporada para los Rays de Tampa Bay.

Atlanta, que entró en esta postemporada con pocos abridores, ahora cuenta con una de las mejores rotaciones en el béisbol, con Morton y el otro agente libre de los Bravos, Drew Smyly, uniéndose al joven núcleo de Max Fried, Ian Anderson y Mike Soroka. que debería regresar de un Aquiles desgarrado uno o dos meses después de la temporada. Antes de que regrese Soroka, los diestros Kyle Wright y Bryse Wilson podrían ocupar su lugar en la rotación.

Morton estuvo disponible solo después de que los Rays rechazaron una opción de club de 15 millones de dólares. Si bien querían volver a contratarlo, no estaban dispuestos a igualar la oferta de Atlanta, lo que llevó a Morton de regreso al equipo que lo seleccionó en 2002 y con el que debutó seis años después.

En sus dos temporadas con Tampa Bay, Morton, quien ha sido elogiado por su trabajo con los lanzadores más jóvenes de los Rays, tuvo marca de 18-8 con efectividad de 3.33 y fue tercero en la votación del Cy Young de la Liga Americana en 2019.

El dos veces All-Star ganó su único anillo de la Serie Mundial en 2017 con los Astros, con quienes tuvo foja de 29-10 con efectividad de 3.36 en 55 aperturas durante dos temporadas. Morton tiene marca de 93-89 con una efectividad de 4.08 en una carrera de 13 años con los Bravos, los Piratas de Pittsburgh, los Filis de Filadelfia, los Astros y los Rays de Tampa Bay.

De acuerdo con varias fuentes, Morton no recibió protección de no canje en el acuerdo, que es de 15 millones sin incentivos.