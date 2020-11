Montaner: Un concierto en directo que supone un desahogo tras meses sin cantar

En la imagen, el cantante Venezolano, Ricardo Montaner. EFE/S�shenka Guti�rrez/Archivo

Santo Domingo, 24 nov (EFE).- Ofrecer un concierto en directo, ahora que la covid-19 no permite organizar grandes eventos, puede suponer un gran desahogo para un artista tras meses sin subir a un escenario, caso del cantautor Ricardo Montaner, que este sábado dará un recital virtual desde Altos de Chavón, en el este dominicano.

Así lo expresó el propio Montaner en rueda de prensa al hablar de este concierto, con el que unirá virtualmente a seguidores de países tan distantes como Argentina, Noruega, Israel, México o Italia, entre otros lugares desde los que sus seguidores han comprado boletas para vivir esta experiencia a través de internet.

Para él, encontrarse en un escenario durante dos horas "se va a traducir en una especie de desahogo", porque en los 40 años que lleva en el mundo de la música, es la primera vez que pasa tanto tiempo sin cantar.

"Yo no paso un mes sin cantar, es muy raro que pase eso, yo he estado de gira desde que empecé", dijo.

El espectáculo se va a transmitir en tiempo real en todo el mundo, aunque una vez concluido se mantendrá colgado durante 24 horas, teniendo en cuenta la diferencia horaria que hay, por ejemplo, con Europa, para que los aficionados puedan disfrutarlo también en diferido.

El artista confesó que no tiene "la más mínima idea" de cómo manejará una actuación sin la cercanía y el calor que proporciona un público real, estando, además, en un auditorio pensado para más de 6.000 personas.

"No lo sé porque yo nunca lo he hecho. Yo estoy bautizando eso", señaló a preguntas de la prensa, aunque sí dijo que siente "una cosa acá adentro muy especial, que tiene que ver con esta iniciativa de ir a donde está la gente, aunque sea de esta forma, a tocarle el corazón con la música".

Asimismo, el cantautor se refirió a las consecuencias que la pandemia ha tenido para la industria de la música.

"En marzo se apagaron las luces" y no habrá posibilidad de hacer presentaciones en vivo "hasta la primavera o verano del año que viene", reflexionó.

Esto "ha sido un golpe muy grande para los músicos y productores que hacen eventos, para gran cantidad de gente que tiene que ver con el mundo de la música" que han sufrido terribles consecuencias económicas.

"Pero hay otra cara, una forma positiva de ver la situación y es que, en el caso propio, algo pasó. Me di cuenta de que lo que no podía hacer era caer en depresión" y en estos ocho meses "escribí mi álbum nuevo completo", cuyo primer sencillo se lanzará el 23 de diciembre, anunció.

"El trabajo está ya casi finalizado a nivel de mezclas y para final de febrero, con el lanzamiento del segundo sencillo espero sacar el álbum también", así que, "en medio de todo este drama de la pandemia, Dios nos ha dado la inspiración de seguir adelante", dijo.

Preguntado por la elección de Altos del Chavón como escenario de este concierto, Montaner de nacionalidad argentina, venezolana y dominicana, aludió al vínculo que tiene con este país caribeño y a su deseo de dar un impulso al turismo, principal sector económico de la República Dominicana, fuertemente afectado por la pandemia.

"Es una elección muy sentimental" que tiene que ver "con los afectos que me atan a este país", pero también "creo firmemente en el relanzamiento de República Dominicana como destino turístico" y en conseguir que "vuelva ser el lugar preferido del turismo en el Caribe".

Montaner ha recibido diversos premios a su carrera artística, entre ellos un Grammy Latino a la Excelencia Musical por su contribución a la música latinoamericana, concedido en 2016.