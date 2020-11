Los Toros ganan doble cartelera a los Leones en la liga dominicana

Fotograf�a de archivo de algunos de los jugadores de los Toros del Este. EFE/V�ctor Calvo/Archivo

Santo Domingo, 24 nov (EFE).- El estadounidense Peter O'Brien despachó jonrón de dos carreras para guiar por 3-2 a los Toros del Este sobre los Leones del Escogido, en el primer juego de una doble cartelera, en el estadio Quisqueya-Juan Marichal, de Santo Domingo.

El tablazo de O'Brien se produjo en el octavo episodio ante los envíos del relevista y derrotado Rhiner Cruz (0-2), quien había sustituido al norteamericano Travis Radke.

Los melenudos madrugaron con cuadrangular de Luis Liberato por el prado derecho en la primera entrada ante el abridor Domingo Germán después de un out.

Germán, con trabajo de 5.0 episodios, tres hits, dos boletos y un ponche, se enfrascó en un duelo de pitcheo con el abridor rojo Enny Romero, quien cubrió igual cantidad de capítulos, de dos imparables, una transferencia y cinco abanicados. Ambos salieron sin decisión.

Los taurinos empataron la pizarra en el cierre del séptimo por doblete de Éngel Beltré, contra Jimmy Cordero, que trajo al plato a Jordany Valdespín desde la intermedia.

Pedro Payano (1-0) se llevó la victoria con un tercio de labor, y desfilaron, además, en la lomita por los ganadores, Cristopher Sánchez, el estadounidense Anthony Carter, Máximo Nelson y el norteamericano Tim Peterson; por el Escogido lanzó, también, Jumbo Díaz.

Por la actual regla de entradas extras en partidos empatados al concluir el séptimo, se colocó a Jonathan Guzmán en la intermedia abriendo el octavo episodio por los Leones, y por ser el último out del inning anterior.

Iván Castillo movió a Guzmán a la antesala con rodado, quien anotó la carrera de la ventaja por jugada de selección en batazo de Liberato.

Vidal Bruján inició en segunda base la octava de los Toros; Christian Adames recibió transferencia, Yamaico Navarro bateó para doble matanza, y O'Brien selló el encuentro con el vuelacercas.

En el segundo choque, Los Toros dominaron por 2-0 a los Leones, apoyados en la efectiva labor del serpentinero panameño Paolo Espino (1-0), alzándose con el éxito luego de 5.0 episodios en blanco, de solo tres hits y abanicó a ocho oponentes.

Espino contó con el respaldo de los lanzadores Keury Mella y Fernando Abad para frenar la ofensiva de los escarlatas (4-5). Abad se acreditó el salvamento (1).

Las anotaciones de los taurinos (3-1) llegaron en la quinta entrada por sencillo del alemán Bruce Maxuell ante el relevista Franklyn Kilomé (1-1), quien cargó con el revés, Pedro Florimón recibió pelotazo, Bruján ligó hit al bosque izquierdo, pero Maxuell fue puesto out al salirse de la antesala.

Beltré siguió con incogible remolcador de Florimón, y el disparo del jardinero lo cortó el inicialista, hicieron el corrido tratando de poner out a Beltré, pero tiraron mal a la tercera base, y anotó Bruján la segunda carrera.

El partido entre las Estrellas y las Águilas fue suspendido por lluvia, en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís (este).

El campeonato continuará este miércoles con la visita de los Toros a las Águilas, en el estadio Cibao, de Santiago (norte), y las Estrellas reciban a los Leones, en el parque Tetelo Vargas.