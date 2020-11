Los temores de Isa Pantoja con respecto a la ausencia de su madre o su hermano el día de su boda

02/03/2020 Isa Pantoja tiene miedo de que se repita lo que pas� en el bautizo de su hijo Alberto y que Isabel Pantoja o Kiko Rivera no asistan a su boda con Asraf. MADRID, 25 (CHANCE) En plena guerra familiar entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, y con la boda de Isa y Asraf Beno cada vez m�s cerca, es inevitable que la menor del medi�tico clan, encerrada con su prometido en "La casa fuerte" est� d�ndole vueltas a la cabeza con qu� pasar� en uno de los d�as m�s importantes de su vida. EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



En plena guerra familiar entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, y con la boda de Isa y Asraf Beno cada vez más cerca, es inevitable que la menor del mediático clan, encerrada con su prometido en "La casa fuerte" esté dándole vueltas a la cabeza con qué pasará en uno de los días más importantes de su vida.



La colaboradora de "El programa de Ana Rosa" anunció semanas antes de entrar al reality que se casaría con Asraf el 26 de junio de 2021 y que esperaba que todos sus seres queridos pudiesen acudir a su boda. Recordemos que Isabel Pantoja decidió no asistir al bautizo de su nieto Alberto después de que Isa anunciase que Dulce - una de las archienemigas de la tonadillera - estaría en la celebración familiar como madrina del pequeño. De ahí los temores de la joven de que la historia se repita y su boda se vea deslucida por la ausencia o bien de su hermano o bien de su madre, más lejos que nunca en estos momentos.



Así, Isa y Asraf han hablado de su gran día en el reality, para el que quedarán seis meses cuando salgan de "La casa fuerte"; tiempo más que suficiente para preparar una boda por todo lo alto, ya que como ha asegurado la peruana, su madre organizó la suya con Paquirri en solo un mes. El modelo marroquí, que criticó duramente a Isabel Pantoja al inicio del concurso, se ha preguntado si la tonadillera estará enfadado con él, pero una positiva Chabelita espera que "las cosas estén mejor en seis meses". Isa, algo preocupada, ha expresado sus temores a que en su boda pase lo mismo que en el bautizo de su hijo y no estén todos sus seres queridos: "Mi madre está enfadada pero no conmigo. Y Kiko es el padrino. Que me falte uno... quiero que sea el segundo día más feliz de mi vida y que durante un tiempo haya paz y alegría. Me gustaría que estuviesen todos, que estén ahí para mí".



Asraf, ocurrente donde los haya, ha pensado una solución y, en el caso de que Isabel Pantoja y Kiko Rivera sigan enfrentados cuando llegue su gran día, y teniendo en cuenta que en Marruecos las bodas duran tres días, cada día puede ir uno - refiriéndose a la tonadillera, al Dj y a Dulce - y así todos asistirán al gran día de Isa. Una manera de quitar hierro al espinoso asunto familiar poniendo un poco de humor en el drama que siempre rodea a la familia Pantoja y que afecta a una Chabelita más taciturna que de costumbre, más de lo que confiesa durante el reality.