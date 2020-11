La Real Sociedad quiere ser líder también sin Silva

El jugador de la Real Sociedad Nacho Monreal (20), festeja un gol. EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

La Haya/San Sebastián, 25 nov (EFE).- La Real Sociedad se juega el liderato de grupo de la Liga Europa ante el AZ Alkmaar neerlandés, pendiente también del partido del Nápoles, en un encuentro en el que los donostiarras tratarán de demostrar que también pueden brillar sin su estrella David Silva, baja para este jueves.

El jugador canario tiene una lesión muscular que le va a dejar fuera varios partidos, al igual que Jon Guridi, aunque Silva es la baja insustituible tras haber liderado en los últimas jornadas a un conjunto blanquiazul que ha enlazado seis triunfos en Liga.

Los donostiarras tienen fondo de armario para buscar un recambio a Silva y en un gran momento de forma al belga Adnan Januzaj, que podría ocupar su puesto, aunque el entrenador, Imanol Alguacil, dispone de otras opociones con Roberto López o incluso con el internacional Mikel Oyarzabal retrasando su posición.

La Real también está fina en Europa, ya que, aunque sin exhibir tanto poder goleador, ha vencido en dos partidos, uno de ellos en San Sebastián ante los neerlandeses con gol de Portu, y han perdido en casa contra un Nápoles que completa el trío que lidera una liguilla en la se que clasifican dos para dieciseisavos de final.

El delantero Willian José y el mediocentro Martin Zubimendi pueden ser dos de las novedades con respecto al último partido de liga en Cádiz si Imanol Alguacil mantiene las rotaciones en esos puestos de los últimos encuentros.

La defensa ofrece menos dudas y, si no hay problemas de última hora, con las baja de Gorosabel, la incertidumbre está en si volverá Le Normand o Modibo Sagnan al centro de la zaga para desplazar a Zubeldia al centro del campo o al banquillo.

El guardameta Miguel Ángel Moyá jugó su primer partido de la temporada en el choque de ida ante el equipo neerlandés pero no es seguro que vaya a estar en el once en lugar de un Álex Remiro que está en un buen momento.

El AZ Alkmaar llega a la cita en un buen momento, pues no tiene ninguna baja de importancia y ha ganado los tres últimos partidos de la liga neerlandesa tras un comienzo de temporada mediocre, en el que encadenó cinco empates seguidos.

El pasado domingo, los hombres de Arne Slot se impusieron por 1-0 al penúltimo de la Eredivisie, el Emmen, que se quedó con diez hombres en el campo en el minuto 60 por la expulsión de un centrocampista.

El autor del tanto local en la primera parte fue Bruno Martins, un defensa fundamental para el equipo que se perdió el primer duelo contra la Real Sociedad por lesión y que ya está totalmente recuperado.

El entrenador, Arne Slot, eligió para las últimas tres victorias en Países Bajos un 4-3-3 con Jesper Karlsson de extremo izquierdo, Calvin Stengs por la derecha y el islandés Albert Gudmundsson como delantero centro.

Karlsson fichó por el conjunto neerlandés el pasado verano para sustituir a Oussama Idrissi, que se fue al Sevilla. Su buen desempeño, con cuatro goles y tres asistencias en los nueve partidos que van de temporada, han hecho olvidar la marcha del atacante marroquí.

Está por ver si para el encuentro de este jueves Slot repite el esquema que tan buenos resultados le ha dado en Países Bajos o vuelve al 4-2-3-1 utilizado en el partido de San Sebastián, con Myron Boadu como delantero centro. Esta joven perla de 19 años fue una de las sensaciones de la pasada temporada en Alkmaar, pero tras pasar el coronavirus a finales de octubre ha jugado cada vez menos minutos.

Bajo los palos se espera otra vez la presencia de Marco Bizot, el guardameta que se estrenó como internacional de Países Bajos en el amistoso contra España del pasado 11 de octubre (1-1) y que fue el mejor en el encuentro de San Sebastián.

- Alineaciones probables:

AZ Alkmaar: Bizot; Winjdal, Martins, Hatzidiakos, Svensson; Koopmeiners, De Wit, Midtsjo; Karlsson, Gudmundsson y Stengs.

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino, Portu; Januzaj, Oyarzabal y Willian José.

Árbitro: Aleksandar Stavrev (Macedonia del Norte).

Estadio: AFAS Stadion

Hora: 21:00